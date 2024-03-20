周萱：性感與狂野　走近鋼琴家鄭慧

鄭慧在舞台上的風姿。 鄭慧是為鋼琴而生的藝術家。 旅法大提琴家朱亦兵演奏很“法式”。 鄭慧與朱亦兵將連袂上演狂野與性感。 “夢幻琴弦”值得一看。 中評社香港3月20日電（作者：周萱 資深媒體人）被譽為鋼琴詩人的鄭慧又要在香港開演奏會了，這一次她是連袂旅法大提琴音樂家朱亦兵在⾹港上演“夢幻琴弦：朱亦兵鄭慧大提琴鋼琴之夜”。這天，筆者與她對談，這位平時溫柔儒雅的女子，只要一上舞台手碰琴鍵，就立刻變成鋼琴女皇，果敢、堅定及狂野。



與鄭慧相識多年，毫無疑問她一位幸運的音樂家，父母是印尼華僑，一個教數學一個教英文，她很崇拜教數學的爸爸，在父親的嚴格要求下，幾乎成為數學學霸，而略懂鋼琴的父親更著意培養鄭慧的鋼琴愛好。更幸運的是她的鄰居是當時著名的鋼琴老師凌源（後來也成為王羽佳的老師），老師的丈夫是郎朗的老師，在這樣的絕佳學琴的環境里，鄭慧接受俄羅斯技巧的地獄式訓練，對於少女的鄭慧著實捱了不少苦，不過，小小的她為了讓爸爸開心，都咬牙堅持，因為心里對鋼琴有一種執著的愛，因為要去香港考皇家八級。



人生就是有很多的幸運時刻，鄭慧就偏偏時時遇到。小時候，爸爸說妳好好學，學好了就帶你到香港去考皇家八級，後來機緣巧合移民香港，考完八級一路披荊斬棘，最終成為鋼琴家，似乎就是為鋼琴而生。



鄭慧說自己演奏是屬於俄羅斯及歐洲融合風格，前者是技術異常訓練的手指功夫，但來到了香港後，比較偏向歐洲風格，享受音樂，注重表達、音色及內容。她說在香港很少人談技術，這樣反而令鄭慧的風格很特別及豐滿。



作為香港演藝學院的首屆畢業生，鄭慧幾乎贏盡香港所有鋼琴的公開比賽，未滿17歲的她被建議報考美國盛產著名音樂家的柯蒂斯音樂學院，幸運之神再次青睞鄭慧，她被順利錄取後，便開始專業系統的音樂學習。一次練琴，教授對她說，“I don’t know yourstory”，就是說聽不出她對音樂的理解，沒有個性，那時衹有13歲的鄭慧不知如何理解，心想這不是要老師來解釋嗎？這種美國的教育方式，令她有了獨立的個性，四年後脫胎換骨，只要在舞台就能揮灑自如，在鋼琴的世界里翱翔。



作為音樂藝術家，鄭慧溫潤而浪漫。談起4月2號的音樂會，談到大提琴，她用性感來形容這樂器，而與她連袂演出的旅法大提琴音樂家朱亦兵更是赫赫有名。據知，朱亦兵自信對於法國音樂，沒用一位華人音樂家能出其右。適逢今年是中法建交40週年，選擇一套法國音樂曲目再適合不過，這些曲目包括了法國晚期浪漫派⾳樂，以及現代⾳樂作曲家的代表作品。



鄭慧特別提到梅西的“永恆的讚歌”，德彪西“A大調大提琴與鋼琴協奏鳴曲”等，而朱亦兵的演奏風格“Very French”，會凸顯他的藝術風範，所以觀眾可以期待這一次狂野與性感的“夢幻琴弦”。



（作者：周萱 資深媒體人）