中評社北京3月20日電／網評：天水麻辣燙出圈，能否“長紅”？



作者：胡欣紅 來源：東方網



近日，甘肅天水麻辣燙在社交媒體平台火爆出圈，吸引了不少遊客前來打卡。當地一家麻辣燙店的工作人員告訴北京青年報記者，最近來的外地遊客增多，店裡上午11點開門營業，早上6點就有遊客開始排隊，有的遊客排了近5個小時最終吃上了麻辣燙。（3月17日，北京青年報）



“淄淄”有味，“濱濱”有禮。繼山東淄博與黑龍江哈爾濱之後，一碗普通尋常的麻辣燙，讓地處大西北的甘肅天水成為“熱辣滾燙”的網紅城市。



民以食為天。一碗“麻辣燙”之所以一躍成為火爆全網的“頂流”，看似偶然，實則有其深層的底層邏輯。每個人的潛意識裡都存在著有關食物的原始記憶，只要能成功勾起食客的味蕾，公眾自然就會奔相走告。更何況麻辣燙之類的“小食材”，向來是年輕人的最愛，作為互聯網傳播的主力軍，其所產生的傳播效果可想而知。



在不少打卡視頻裡，大多數人提到幾個關鍵食材：辣子、寬粉、土豆，可謂是甘肅麻辣燙的“三絕”。天水麻辣燙中的辣子，辣味並不刁鑽，以香為主；天水的定西被譽為“中國馬鈴薯之鄉”，定西土豆澱粉含量高、粘性足，加工而成的手擀寬粉可以說是甘肅獨家美食；此外還有秦安豆腐、康縣木耳、隴南花椒、會寧胡麻油……源於天水獨有物候條件下所生產的地道食材所組成的配方，正是天水麻辣燙“出圈”的底味所在，共同撐起了這道舌尖上的美味。



地處西北欠發達地區的天水，能否成為又一個淄博、“爾濱”？它的基礎設施、服務能力接得住這場“潑天富貴”嗎？能否將流量順利轉化成“流量”，實現“長紅”？



隨著天水麻辣燙的走紅，網友們紛紛發出了一系列“靈魂追問”。一碗麻辣燙帶火一座城，幸運之餘，小食材走紅還需繼續“加料”做好“大配方”。



食材之後還需“拼服務”。有樣學樣，天水借助前輩“網紅城市”積累下來的經驗，整座城市迅速行動開啟了“寵粉模式”：天水羲通客運公司開通了兩條“麻辣燙公交專線”；天水市民自發組織愛心車隊到火車站、機場免費接送遊客去吃麻辣燙；專門繪制麻辣燙地圖，幫助遊客找到最佳美食點；因店內顧客太多有麻辣燙店的老板忙出了“痛苦面具”，甘肅文旅趕緊在網上喊話“注意表情管理”，麻辣燙大叔看到之後展露笑顔……



不遺餘力地“寵粉”，竭盡所能服務八方食客，讓公眾感受到了這座西北小城的滿滿誠意。麻辣燙雖好，但想讓遊客住得下、有得游、有得玩，形成持續的吸引力，還需要以此為“導火索”，充分發掘打造更為豐富的旅遊產品。



值得一提的是，天水的文旅禀賦其實很不錯。雖然地處大西北，但擁有高鐵、飛機場，在對外交通上具有一定優勢。天水的歷史底蘊也十分深厚，是關隴世家和隋唐皇帝、李白、李廣等人的故鄉，秦人發源於天水地區，大地灣文化有8000年歷史，甘肅彩陶與放馬灘秦簡還有世界上最早的紙均在這裡，擁有以伏羲文化、大地灣文化、秦早期文化、麥積山石窟文化和三國古戰場文化為代表的“五大文化”，截至2024年3月，共有A級旅遊景區42處……



放眼甘肅，歷史文化悠久厚重，自然景觀豐富獨特，曾被《孤獨星球》評為亞洲最佳旅遊地，發展文旅產業具有得天獨厚的優勢和潛力。綜合上述條件，這次因麻辣燙引發的“意外”出圈，只要整合得當，趁勢發力，完全可能打造出一所“長紅”城市。



從山東淄博的燒烤，到黑龍江哈爾濱的冰雪體驗，再到甘肅天水的麻辣燙，在各地掀起這種“現象級”消費行為，也為各地文旅產業的發展提供了借鑒參考，值得引發深思。