通膨嚴峻　台退休公教籲官方停止遞減年金

南投縣公教退休人員協會總幹事石維倫接受訪問。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月20日電（記者 方敬為）因應消費者物價指數（CPI）變化，“行政院”今年2月底宣布，公務人員定期退撫給與給付金額調升4%。南投縣公教退休人員協會總幹事石維倫接受中評社訪問表示，退休金調升仍追不上通膨，他認為，面對物價波動，廣大公務退休人員最關切的還是年金所得替代率逐年遞減1.5%的問題，現在“立法院”已有提案今年起終止，希望政府能正面呼應。



台軍公教人員定期退撫與給付金額今年起調升4%，但退休軍公教人員團體認為，“行政院”主張退撫給與相關CPI累計成長應自2022年重新起算，但軍公教退休人員因年金改革每年要下砍1.5%，現在又面臨逾5%的通貨膨脹，調升4%基本上都被通膨稀釋。呼籲政府軍公教退撫除了依照CPI調整外，也應補足2022年所積欠的調幅，因此定期退撫調升幅度應為7.2%。



對於軍公教退休金調升，南投縣公教退休人員協會總幹事石維倫表示，其實自從年金改革上路後，退休公務員的權益就大不如前，雖然有因應CPI調整退休金額，但最關鍵的問題還是在於，退休金所得替代率需要逐年遞減，對於現況而言，有調整的必要。

