藍委推人工智慧基本法　廖俊智盼以人為本

藍委洪孟楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月20日電（記者 俞敦平）藍委洪孟楷針對人工智慧基基本法的制定詢問“中研院”院長廖俊智的態度，廖俊智表示，他期望參考其他國家訂定以人為本的法令，這恰好和洪孟楷與國民黨團委員們昨日共同提出的人工基本法主軸一致，出現了難得朝野一致的共識。



“立法院”教育及文化委員會20日邀請“中研院”長廖俊智等相關人員進行業務報告並備詢。



洪孟楷首先提出了對於人工智慧基本法的制定與實施的迫切性。他指出，隨著生成式AI的廣泛應用，包括好萊塢罷工潮在內的多個領域都在討論AI的影響，因此台灣應該加快步伐制定相關法律。



對此，“中研院”院長廖俊智表示，這股趨勢的方向是正確的，但具體的進展速度需要學者和專家共同研討，因為這在全球範圍內仍然是一個新興議題。他進一步指出，雖然歐盟已經在這方面取得進展，但台灣是否應該跟隨美日的開放式模式或歐盟的限制式模式，還需要根據台灣獨特的情況來決定。



洪孟楷進一步詢問，台灣在AI的應用方面應該採取哪個方向，無論是在公共部門、私人部門還是研究領域。廖俊智回應說，首先，AI的發展必須以人為本，對台灣社會產生正面影響。立法時，應考慮到保護個人隱私、智慧財產權以及公務機關的機密性等問題。