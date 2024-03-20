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​習近平在湖南考察農村基層減負情況
http://www.CRNTT.com   2024-03-20 12:05:07


（圖片來源：新華社）
　　中評社北京3月20日電／據新華社報導，19日下午，習近平總書記來到湖南省常德市鼎城區謝家鋪鎮港中坪村考察調研。村幹部向總書記匯報了這些年當地農村基層減負情況：村部的牌子減少了，要求村裡開的證明、給村裡交辦的事少了，村幹部手機上的微信工作群也少了，基層幹部有了更多時間和精力為老百姓服務。習近平指出，黨中央明確要求為基層減負，堅決整治形式主義、官僚主義問題，要精兵簡政，繼續把這項工作抓下去。
 


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