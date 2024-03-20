中國僑聯服務共建“一帶一路”法治宣講舉行

由中国侨联主办，中国侨联法顾委、中国侨商会协办的“中国侨联服务共建’一带一路‘——法顾委海外委员说环境 话安全”法治宣讲活动近日启动。（图片来源：中国侨网） 中評社北京3月20日電／據中國僑網報導，由中國僑聯主辦，中國僑聯法顧委、中國僑商會協辦的“中國僑聯服務共建‘一帶一路’——法顧委海外委員說環境話安全”法治宣講活動近日啟動。



中國僑聯副主席程紅，中國僑聯法顧委主任張耕、常務副主任張鳴起、副主任姜鳳岩，中國僑商會副會長唐麗英，北京市僑聯副主席李曉菲出席第一講活動。活動由中國僑聯權益保障部部長、法顧委秘書長張岩主持。



程紅表示，希望通過法顧委海外委員說環境、話安全系列宣講活動，達到預期效果：一是知環境積極投資，希望通過系列宣講活動，能讓中國企業在投資中更多地瞭解相應國家的法律環境、政治環境、信用環境、市場環境等；二是知差異安全投資，一旦跨國境，存在差異是必然的，尤其是在法律法規、商業慣例、土地政策、商業產權等方面，希望通過系列宣講活動，能幫助瞭解潛在風險，特別是在跨境投資、跨境經營等方面提示潛在風險；三是懂法律合規經營，不論僑資企業、民營企業，還是國有企業，只要在共建“一帶一路”國家投資和運營都代表中國企業，都要知法、懂法、遵法，合規經營、誠信經營、廉政經營。



第一講由僑居“一帶一路”首倡之地哈薩克斯坦的中國僑聯法顧委海外委員臧潔妹律師主講。臧律師以《哈薩克斯坦投資風險應對》為主題，重點圍繞哈薩克斯坦的營商環境、投資政策、相關法律等做了精彩報告，既有理論依據，又有案例分析，具有很強的專業性和指導性，為中國公民和中資機構赴哈生活、經營投資、規避風險提供了很好的借鑒和參考。



“中國僑聯服務共建‘一帶一路’法治宣講活動”是中國僑聯做好新時代涉外法治工作的一項務實舉措，也是為中國企業“走出去”送法律、送政策、送服務的一次有益嘗試。繼第一講後，中國僑聯將繼續邀請來自西班牙、新西蘭、南非、馬來西亞等9個國家的中國僑聯法顧委海外委員作線上專題法治宣講，宣講主題、時間和聽課方式將提前發布。