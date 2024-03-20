呂秀蓮盼重啟319案調查　藍：賴清德肯嗎？

藍委賴士葆指出，319槍擊案疑點重重。20年後呂秀蓮呼籲重啟調查，不知民進黨2024當選人賴清德是否會接招？（賴士葆臉書） 中評社台北3月20日電／發生在2004大選前一天的319槍擊案屆滿20周年，中國國民黨“立委”賴士葆指出，2顆子彈改變台灣政治板塊，導致台灣社會空前的撕裂與對立。民進黨陳水扁低調不願多談，呂秀蓮不停的喊冤舉證，但沒有人願意替她申冤，真相仍是諸多疑團迷霧。呂秀蓮當時就向電視台要錄影帶，但是遲遲不給，後來在她持續要求之下才知，有人叫電視台不要提供。事發當時扁政府全力阻擋真相調查，根據國際刑事鑑識學專家李昌鈺調查，第1發子彈是射向呂秀蓮，她有太多的疑竇。現在20年後呂秀蓮呼籲重啟調查，不知民進黨2024大位當選人賴清德會否接招？



但319槍擊案另位當事人，陳水扁昨日發文表示，歷經馬英九、蔡英文2位不分藍綠的政府總共16年的重新調查，如有新事實新證據，早就吵翻天了，該案“不是重查，而是結案”。



藍委賴士葆19日在臉書發文表示，檢調以槍追人，被認定兇手的陳義雄案發10天後落海溺斃，身上被魚網綑綁，死因疑點重重，到底是落水死亡或是被殺死後丟入水中，連遺書也遭毀壞，匆忙火化屍體，呂秀蓮懷疑陳義雄是否被殺人滅口。林姓漁夫向呂秀蓮提供線索，陳義雄死前兩天，3男1女與陳義雄到安平港洽談。他去報案，專案小組卻漠視這個關鍵線索，沒有更深入調查釐清真相。

