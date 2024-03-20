金條被扣還遭罰？看各國出入境現金攜帶規定

这是3月16日在马来西亚吉隆坡国际机场拍摄的由中国东方航空执飞的MU9629航班接受“过水门”礼。 （图片来源：新华社） 中評社北京3月20日電／據中國僑網報導，華人出門愛帶現金，因出入境攜帶現金不合規而受罰的新聞也屢見不鮮。近日，又有僑胞因此被罰，不僅耽誤了行程，還損失了錢財。



近日，一名60歲華人男子計劃從意大利搭乘飛機前往西班牙參加女兒婚禮。本是喜事一樁，然而在意大利機場例行檢查時，意大利稅警發現他攜帶的行李中疑似有未申報物品。經清點，男子攜帶了4塊金條，總重約300克，價值約1.8萬歐元。此外，他還隨身攜帶逾1.1萬歐元現金。根據意大利法律，出入境攜帶現金達到或超過1萬歐元必須申報。根據立即支付原則，稅警處以200歐元的行政處罰。



但金條就麻煩了。雖然該男子解釋稱，這是他準備送給女兒的結婚禮物。然而這些物品均未進行申報。根據意大利黃金市場監管規定，任何人將黃金轉移至境外，或在境內進行黃金交易的，若價值超過12500歐元，必須向金融機構申報。



結果，機場稅警對金條進行了扣押，並以違反監管規定為由對華人男子進行行政處罰，罰金為其攜帶黃金總值的10%至40%。



事實上，各國對出入境攜帶的現金數量都有明確要求，攜帶超額現金需要申報，否則將惹上麻煩，需要注意的是，僅過境也需要遵守相關規定。



小僑將部分國家攜帶現金要求梳理如下，提醒大家注意。



中國



根據中國人民銀行公告〔2004〕第18號，中國公民出入境、外國人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為20000元。超出限額的，應向海關申報，海關予以退運。不按規定申報的，根據《海關行政處罰實施條例》有關規定予以處罰。



關於攜帶外幣出入境的規定是：入境人員攜帶外幣現鈔入境，超過等值5000美元的應當向海關書面申報。出境攜帶超過等值5000美元以上外幣的，需申領《攜帶外匯出境許可證》，並向海關申報。

