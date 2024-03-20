金廈大橋公投案遭杯葛　陳滄江擬號召抗爭

金門縣金廈大橋建設推動促進會理事長陳滄江。（中評社 資料照） 中評社台北3月20日電／由金廈大橋建設促進會提案發起的“興建金廈大橋”公投案，已依法完成734份提案發起人連署，並於去年9月20日送達金門縣政府轉交“行政院”。不過該會理事長陳滄江卻質疑民進黨政府違反《行政程序法》及《公民投票法》，未於收件期限內函復該會，刻意杯葛。陳19日舉行記者會表示抗議，並規畫號召各地同鄉會鄉親，走上街頭大規模抗爭。



陳滄江，金門人，淡江大學管理科學研究所博士、金門大學兼任助理教授、金廈大橋促進會理事長。曾任民進黨金門縣黨部主委，並代表綠營在金門當選唯一一席縣議員，2016進一步代表民進黨角逐金門“立委”落馬，但取得8367票、得票率23.07%，創下綠營有史以來最高得票。2018年欲爭取綠營提名參選縣長，但由於民進黨傾向不投入選舉，陳隨後召開記者會抨擊綠營背離金門民意，宣布退黨並淡出政壇。



綜合台媒報導，陳滄江表示，“行政院”業管單位並未依《公民投票法》相關規定在收件期限內函復該會，遲至今年2月19日才函復金門縣政府，縣府亦遲至3月5日才將“內政部”駁回理由函復該會，一直刻意杯葛，對這種藐視民意的蠻橫作風，他表達強烈抗議。

