陳超明偕鍾東錦聯手　爭取苗栗納大矽谷用地

陳超明20日邀集“經濟部”、“國發會”及“國科會”等官員赴苗栗縣考察。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗3月20日電（記者 盧誠輝）無黨籍“立法委員”陳超明20日邀集各部會赴苗栗縣考察，爭取將竹南300公頃、頭份330公頃及後龍330公頃等3處共約960公頃的產業儲備用地，納入“桃竹苗大矽谷計劃，核定為重大建設，以符合“行政院”4年創6兆產值、增加14萬職缺的目標。



與會的無黨籍苗栗縣長鍾東錦指出，苗栗地廣人稀，土地相對便宜，水電供應也都沒問題，苗栗要蓋水庫與發電廠，沒道理水電在苗栗，卻把水電提供給別的縣市去發展，苗栗只要求一個公平的機會，苗栗是全台灣目前唯一財政被控管的縣市，希望桃竹苗大矽谷計能給苗栗真正帶來繁榮發展。



陳超明20日邀集“經濟部”、“國發會”及“國科會”赴苗栗縣考察，包括國民黨“立委”邱鎮軍、“國發會主委”龔明鑫、“經濟部”常務次長林全能、“國科會”產業及園區業務處副處長涂君怡、無黨籍苗栗縣長鍾東錦和苗栗縣府各局處首長都到場出席。



陳超明表示，他在2021年10月就已提出苗栗縣要增設產業科技園區，連接新竹和台中，打造台灣西部科技走廊，2022年他也曾邀請產業發展署工業管理局到苗栗考察並做出評估，而今年2月“行政院”也通過“桃竹苗大矽谷計劃”，但依照“國發會”提報給“行政院”核定的7座科學園區和52座產業園區，總需求面積達1600多公頃，並配合7項配套措施和13項計劃，苗栗在園區的數量、面積和配套措施的涵蓋範圍，卻都是桃竹苗中的最後一名，所以他特別請中央官員下來實際瞭解，因為中央官員只注重桃園和新竹的發展，苗栗卻分配到最少的資源。

