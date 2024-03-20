擋韓國瑜掌民主基金會？吳釗燮否認

吳釗燮與民主基金會執行長黃玉霖（右）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）台灣民主基金會預計於3月改選，依慣例應由“立法院長”韓國瑜擔任董事長，韓國瑜表態邀請政治大學教授盧業中出任執行長。對於改選時程，“外交部長”吳釗燮今天回應國民黨“立委”徐巧芯質詢時表示，要看“未來的董事長”，也就是“立法院長”韓國瑜的時間，由“立法院長”出任董事長是長久慣例，他也是向韓國瑜報告會朝往這個方向規劃。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”吳釗燮進行業務報告。

