劉震：預計今年海灣阿拉伯國家來港旅客增加

立法會20日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月21日電（記者 盧哲）香港特區立法會20日舉行大會。特區政府署理文化體育及旅遊局局長劉震在談到向海灣阿拉伯國家推廣香港時說，隨著來往海合會成員國及香港的航班陸續恢復，估計今年來自海合會成員國的旅客應會有所上升。特區政府相關的政策局和部門向海合會成員國進行不同方面的宣傳及推廣活動，包括經濟、金融、環保、文化藝術、旅遊等，以促進多方面的交流，提升經濟效益。



根據入境事務處提供的數字，在二○一四至二○一九年，海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）六個成員國（即巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋））的訪港旅客人次每年約為33000至49000人次。自跨境旅遊於二○二三年二月開始復常，去年海合會成員國訪港旅客人次約為16000人次。



劉震表示，隨著來往海合會成員國及香港的航班陸續恢復，估計今年來自海合會成員國的旅客應會有所上升。特區政府相關的政策局和部門向海合會成員國進行不同方面的宣傳及推廣活動，包括經濟、金融、環保、文化藝術、旅遊等，以促進多方面的交流，提升經濟效益。



在經濟方面，商經局表示，該局轄下的香港駐杜拜經濟貿易辦事處（駐杜拜經貿辦）在過去兩年積極與海合會六個成員國建立緊密聯繫，約見商貿相關的政府官員、商會、商界組織和人士，並舉辦不同活動，推介香港在“一國兩制”下的獨特優勢和投資機會，以及香港的文化藝術及創意產業，進一步提升香港的國際地位。駐杜拜經貿辦亦透過“新聞從業員贊助計劃”，安排了區內傳媒到香港採訪“亞洲金融論壇”、“教育科技月峰會”、“香港仲裁周”、“香港金融科技周”等大型活動，加深上述六個成員國各界對香港真實情況的瞭解。另外，駐杜拜經貿辦定期在社交媒體平台發放貼文，推廣特區政府在商務、經濟及投資方面的最新政策、香港的營商環境、經貿辦在當地參與及／或舉辦的活動、以及香港旅遊熱點等。政府新聞處亦於中東媒體刊登廣告文章和網上廣告、與個別報章合作製作網上和社交媒體內容，以及在當地國際機場投放廣告，宣傳推廣香港。



劉震說，駐杜拜經貿辦亦聯同相關部門推動及統籌特區政府主要官員到其負責的國家訪問，如行政長官在二○二三年二月率領高層商務代表團出訪沙特阿拉伯和阿聯酋，向當地政商界推廣香港的獨特優勢，包括香港作為國家共建“一帶一路”倡議重要節點及國際貿易中心的地位，以及粵港澳大灣區的龐大機遇。訪問期間，香港和沙特阿拉伯及阿聯酋的企業和機構共簽署13份高質量的合作備忘錄或意向書，為港商在中東地區的長遠發展打下堅實基礎，同時吸引當地公司及資金來港投資。相關企業和機構繼續與當地緊密聯繫，在訪問結束後再增添16項合作項目。