來港內地過夜旅客人均消費較2018年降低

立法會20日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月21日電（記者 盧哲）香港特區政府署理文化體育及旅遊局局長劉震20日在立法會表示，根據香港旅遊發展局（旅發局）於二○一八年及二○二三年進行的全年離港旅客問卷調查結果，對比2018年與2023年的相關數字，內地過夜旅客佔比由2018年的39%上升至2023年的46%，在港平均逗留日數由3.0天增加至3.5天。旅客經香港前往其他國家或地區的比率，也從2018年的18%增加到了2023年的20%。但內地過夜旅客人均消費數字就由2018年的港幣7000元，下降到了2023年的6500元。劉震表示，政府一直密切留意內地旅客訪港情況，包括他們的旅遊喜好、習慣和消費模式，以期為內地訪港旅客提供良好的旅遊體驗。



劉震在回覆立法會議員提問時表示，在二○二四年二月十日至十七日內地春節黃金周八日期間，入境事務處共錄得約143.6萬旅客人次訪港，其中包括約125.5萬訪港內地旅客人次經各海陸空管制站入境。



劉震說，政府一直密切留意內地旅客訪港情況，包括他們的旅遊喜好、習慣和消費模式，以期為內地訪港旅客提供良好的旅遊體驗。就今年內地春節假期期間內地旅客的訪港情況，旅發局進行了一系列的分析，包括旅客常用的交通工具、訪港的原因及香港對他們的主要吸引力等。



在交通方面，最多內地旅客乘坐高鐵，佔總內地旅客超過兩成。內地春節假期期間接連舉辦的盛事，亦有助吸引內地旅客。根據旅發局的離境旅客問卷調查結果，五成半內地旅客因內地春節假期期間的節目來港，旅客認為香港充滿新年氣氛，注重傳統之餘亦是有活力的國際都市。此外，文化藝術和城市漫步等主題深度遊亦受到內地旅客歡迎，不少旅客專程來港走訪打卡點和文化藝術景點。劉震表示，政府和旅發局會繼續因應不同季節、節慶及盛事活動而揉合中西藝術、流行文化、美酒佳餚、郊外遊蹤、動感體育等元素，推廣主題式旅遊的新體驗，並配合旅遊的新趨勢，宣傳沉浸式深度遊，迎合不同旅客群組的興趣，並鼓勵業界推出更多不同組合的旅遊產品。



在文化藝術方面，文化體育及旅遊局今年首次以“藝術三月”品牌串連推廣由政府舉辦、資助或支持的文化藝術盛事，為市民和到訪港旅客提供豐富、多姿多彩的文化藝術之旅，藉文化藝術盛事帶來更大的經濟效益。旅發局則透過“藝聚香港”全年推廣平台，串連一系列國際級藝術盛事，向全球展示香港的藝術魅力。以今年的推廣為例，旅發局夥拍內地藝術專家和媒體，宣傳各項國際級藝術盛事，鞏固香港中外文化藝術交流中心的角色。旅發局在內地社交媒體包括微信、小紅書、抖音、微博的官方帳號，以及與小紅書合作，製作和推介藝文地圖和打卡熱點，邀請博主到訪，一同宣傳香港的藝文旅遊魅力。多家航空公司及內地旅行社亦以高消費的內地年青客群為目標，推出酒店連入場門票的旅遊套票，刺激他們消費。



在地道文化方面，旅發局除了持續加強“大城小區”項目的內容外，於二○二三年十二月中起推出為期半年的廟街推廣項目，以“食聚廟街”和“藝綴廟街”為主題，為傳統廟街注入新動力，吸引旅客及市民打卡和深度發掘地道體驗。



在宣傳工作方面，旅發局策略性地在適當的時間，透過不同平台，針對指定客群發送度身訂造的內容，全力推動大灣區旅客赴港消費，包括每逢周末前夕，在精選內地媒體包括新聞、交通頻道及社交媒體，推送香港旅遊攻略，介紹香港每星期的盛事和食玩買好去處，全力提升旅客訪港意欲。此外，旅發局每星期邀請不同的內地知名博主來港，分享親身體驗，助力吸引旅客訪港，以及與內地知名的生活消費指南平台合作，為旅客推送最新的優惠資訊，全力促進旅客消費。



​劉震強調，會繼續密切留意旅客的興趣和出遊模式等的變化，不斷更新及優化旅遊產品，以吸引更多旅客來港，推動香港的旅遊發展。