孫玉菡：會維持二元優惠計劃政策原意

立法會20日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月21日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡20日在立法會表示，二○二三至二四年度，二元優惠計劃的經常開支修訂預算約為40.5億元。二○二四至二五年度，政府向參與二元優惠計劃的公共交通營辦商發還少收的車／船費收入的預算開支約為60.1億元。二元優惠計劃將來的開支會受合資格人士的人口變化、交通票價調整、參與二元優惠計劃的公共交通營辦商的變化，以及防止違規使用措施的成效等多方面的因素影響。孫玉菡強調，政府已表明會維持二元優惠計劃的政策原意，鼓勵受惠者出行，從而建立關愛共融社會，無意取消計劃或改變現時受惠的組群。



孫玉菡在回答議員關於政府公共交通票價優惠計劃與公共財政的問題時說，二○二三至二四年度，二元優惠計劃的經常開支修訂預算約為40.5億元，其中政府向參與二元優惠計劃的公共交通營辦商發還少收的車／船費收入的修訂預算約為40.0億元，行政開支的修訂預算約為5000萬元。



二○二四至二五年度，政府向參與二元優惠計劃的公共交通營辦商發還少收的車／船費收入的預算開支約為60.1億元。二元優惠計劃將來的開支會受合資格人士的人口變化、交通票價調整、參與二元優惠計劃的公共交通營辦商的變化，以及防止違規使用措施的成效等多方面的因素影響。政府會密切監察計劃的運作情況，制定開支預算，並在相應年度的預算中反映。



孫玉菡強調，財政司司長於二○二四至二五年度《財政預算案》宣布檢視政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（二元優惠計劃）的運作模式，目的是維持計劃的財政可持續性。政府已表明會維持二元優惠計劃的政策原意，鼓勵受惠者出行，從而建立關愛共融社會，無意取消計劃或改變現時受惠的組群。



孫玉菡表示，政府一直通過宣傳教育讓受惠人士瞭解如何正確使用二元優惠計劃。政府已推出電視宣傳短片及電台廣播，並於提供雙向分段收費的主要公共巴士、公共小巴站頭及公共小巴車廂顯眼位置張貼宣傳海報，鼓勵計劃受惠人士善用短途路線，以及協助乘客瞭解雙向分段收費及相關安排，從而減省二元優惠計劃下的票價差額，確保公帑用得其所。



另一方面，孫玉菡表示，運輸署一直要求公共交通營辦商加強執行查票及查核乘客身分的工作，並嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則，以防止違規使用。運輸署亦進行調查及監察情況。在過去五年，運輸署聯同公共交通營辦商在港鐵、巴士、渡輪、街渡、小巴、電車及居民巴士進行實地監察調查，共發現1419宗懷疑違規使用個案。



為加強打擊不合資格人士違規使用二元優惠，運輸署由二○二三年六月起聯同專營巴士和渡輪等公共交通營辦商加強執法工作。截至今年二月底，共進行約350次聯合執法行動，查驗共650條路線及約2 360名懷疑違規使用二元優惠計劃的人士，其中共發現兩宗涉嫌違規個案轉交警方跟進，其中一宗個案已完成聆訊，涉案乘客被罰款約14000元及須補繳少付車資（共約2，000元）；另一宗警方正跟進調查。運輸署會繼續聯同公共交通營辦商採取特別巡查執法行動，若有充分證據，會把涉嫌違規個案轉交警方跟進並展開刑事調查，以確保二元優惠計劃的資源用在受惠對象身上。港鐵公司在同期的執法行動中，共向約4260名違規使用二元優惠計劃人士收取附加費。