安全生產要杜絕“假證”亂象

中評社北京3月20日電／近日，安全生產領域兩條和證件造假相關的消息引人注目。一條是，北京檢察系統近期查辦一起特大偽造特種作業操作證案件，該案中超過1.9萬人購買了偽造的特種作業操作證，涵蓋電氣焊、高空作業等39種高風險作業。另一條是，市場監管總局、應急管理部於2024年3月至10月，在全國範圍內聯合開展特種作業人員安全技術培訓考核專項治理。



當前，特種作業人員安全技術培訓考核存在一些亂象，給安全生產帶來隱患。比如，部分機構虛假宣傳特種作業操作證包過、免考，甚至偽造證件；有的培訓機構不按大綱施教，培訓作假；有的考試機構監考不嚴，考培不分，縱容、參與甚至組織考生作弊；個別培訓、考試機構甚至相互勾結賣證。



特種作業環境複雜、風險高，從業人員必須經過正規培訓和考試，全面瞭解作業規範和安全措施，認真學習應急處理方法和自我保護技巧，才能減少風險事故。“假證”“假培訓”“假考試”的漏洞，把不合格的人員放入危險崗位，極易出現違規作業，釀成事故的情況屢見不鮮。



出現這些亂象的原因有很多：特種作業用工需求旺盛，範圍廣、種類多，發證機關涉及多個部門，用工單位查詢不便利；一些工地管理人員安全意識不足，未仔細辨別證件真偽，甚至基於熟人介紹，只“認臉”未“認證”；“假證”違法成本較低、相關處罰的威懾程度不夠，比如按照《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》，生產經營單位非法印制、偽造、倒賣特種作業操作證，處1萬元以上3萬元以下的罰款。



小洞不補，大洞吃苦。安全生產無小事，要從源頭抓起，防微杜漸。根治安全生產領域的“假證”亂象，應多部門通力協作打好“組合拳”，嚴格證件發放和查驗管理制度，從源頭端遏制消除風險隱患。



好在相關部門已經關注到這些漏洞，並積極採取遏制措施。今年3月至10月開展的特種作業人員安全技術培訓考核專項治理，重點部署了嚴格核查培訓與考試機構基本條件、依法查處培訓考核違法行為、依法查處虛假營銷行為、壓實平台主體責任、暢通投訴舉報渠道5項重點任務。這些舉措抓住了痛點和關鍵，必將對相關違法行為帶來強大震懾。



安全生產需杜絕“假證殺手”。期待通過專項治理，淘汰一批不符合基本條件的培訓機構和考試把關不嚴的考試點，查辦一批培訓考試弄虛作假、虛假宣傳及違法廣告案件，曝光一批違法違規典型案例，讓安全生產意識深入人心。也期待特種作業崗位再無濫竽充數的“南郭處士”，工人們高高興興上班來，安安全全回家去。（本文來源：經濟日報 作者：佘惠敏）