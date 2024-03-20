推進產業智能化綠色化融合化

中評社北京3月20日電／現代化產業體系是現代化國家的物質技術基礎。大力推進現代化產業體系建設，是完整準確全面貫徹新發展理念、實現高質量發展的必然要求，關係到我國在未來發展和國際競爭中贏得戰略主動。二十屆中央財經委員會第一次會議提出，“推進產業智能化、綠色化、融合化，建設具有完整性、先進性、安全性的現代化產業體系”，進一步明確了建設現代化產業體系的目標要求。當前，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革深入發展，必須按照智能化、綠色化、融合化發展方向，積極對接國家戰略科技資源，提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平，為全面建設社會主義現代化國家提供堅實物質支撐。



加快智能化升級改造



智能化意味著通過技術創新，構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備等一批新的增長引擎，催生新產品新業態新模式，推動製造業生產方式及產業形態深刻變革，提高全要素生產率，實現產業高質量發展。構建智能化的現代化產業體系，要把握好數字經濟、人工智能等領域的新科技革命浪潮，深入拓展產業信息化、數字化發展，開辟更多新領域新賽道。



加快發展智能製造。針對感知、控制、決策、執行等環節，促進產學研用聯合創新，加強“卡脖子”領域關鍵核心技術攻關。推動人工智能等新技術創新應用，加快先進工藝、信息技術與裝備製造深度融合，帶動通用、專用智能製造裝備加速研製和迭代升級。聯合開發面向產品全生命周期和製造全過程的核心軟件，打造集成化工業軟件平台，推動工業知識軟件化和架構開源化。



支持智能化推廣應用。加快人工智能在研發設計、生產製造、供應管理等核心環節應用，推進製造技術突破和工藝創新，實現泛在感知、數據貫通、集成互聯、人機協作和分析優化，建設智能場景、智能車間和智能工廠。發揮好專精特新企業的示範帶動作用，推動中小企業工藝流程優化、技術裝備改造升級。鼓勵地方政府、行業組織、龍頭企業聯合推廣先進技術、裝備、標準和解決方案，加快智能製造進園區，提升產業集群智能化應用水平。



完善基礎設施建設。加快工業互聯網、物聯網、5G等新型網絡基礎設施規模化部署，加強工業數據中心、智能計算中心等算力基礎設施建設，統籌推進國家智能製造標準體系和技術應用標準體系建設，提升現場感知和數據傳輸能力，加強安全風險研判，同步提高網絡安全和數據安全能力。

