徐建偉：提升可靠性增強製造業競爭力

中評社北京3月20日電／製造業既是我國國民經濟發展的基礎，也是參與國際合作和競爭的核心支撐。世界製造強國都擁有一批為行業發展樹標杆、為國際市場定標準、為企業競爭立口碑的高精尖產品，這些高精尖產品最鮮明的特徵就是具有卓越的可靠性。我國是全球第一製造業大國，製造業門類齊全，有強大的生產效率和配套協作能力。與此同時，製造業“大而不強”“全而不優”“多而不精”的問題依然突出，在產品質量性能上仍有提升空間。進一步增強價值創造、品牌建設、標準引領等核心競爭力，需要持續提高產品質量，通過提升可靠性為製造強國和質量強國建設蓄勢賦能。



可靠性是反映產品質量水平的核心指標。隨著新一代信息技術與製造業、現代服務業與先進製造業深度融合，產品可靠性的內涵進一步拓展，逐步從單純的功能性能優異向包括經濟性、安全性、環保性等多維度的“全周期可靠性”“大視角可靠性”轉變。新發展階段，我國製造業加速向高質量邁進，必須把推動發展的立足點轉到提高質量和效益上來，把提升可靠性作為製造業增強核心競爭力的主攻方向。



製造業高質量發展需要面向高端化品質化需求，以質量性能提升為基礎，增強高端優質產品供給能力。由於發展起步晚、積累不足，傳統製造業尚存在粗放發展、重復建設問題，一些新興產業也出現同質化競爭態勢，部分企業基於盲目擴張的發展路徑和價格競爭策略，不惜降低產品性能來獲得市場競爭優勢。產業粗放發展導致企業技術水平和效益水平較低，質量差、性能低的產品進入市場還會擾亂競爭生態，不利於創新型企業發展壯大、優勢產品脫穎而出。提升企業產品可靠性，能夠形成一批技術先進、質量過硬、品牌特色鮮明的優質產品，為企業拓展高端市場、增強競爭能級、提高價值創造能力注入強勁動力，從而有效提升製造業供給體系質量。



製造業高質量發展需要聚焦產業鏈循環暢通，以質量性能追趕超越為核心，加快關鍵領域和薄弱環節補短板。擁有重大技術裝備、核心零部件、關鍵核心產品是產業鏈供應鏈暢通循環的關鍵。目前，一些自主創新產品質量可靠性較國際先進水平尚有差距，成為部分產業鏈供應鏈關鍵環節“卡脖子”的重要原因，特別是在高端軸承、先進半導體材料、高性能芯片等領域表現明顯。對標國際先進水平，提高關鍵領域和薄弱環節的產品可靠性、穩定性、一致性，有助於增強製造業自主可控能力、降低外部風險衝擊，進一步提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。



製造業高質量發展需要面向全球高水平競爭，以一流的產品質量性能為支撐，塑造參與國際競爭新優勢。當前，全球產業競爭格局面臨一些變化，新的競爭優勢必然要建立在優異的產品質量基礎之上。我國許多製造產品出口規模位居全球前列，但大多以中低端產品為主，話語權不強、議價能力較低，究其原因還是產品可靠性、創新性、穩定性不足，對增強產業核心競爭力支撐不夠。提升產品可靠性有助於建立質量、品牌、標準等非價格競爭優勢，獲得更高市場認可度、美譽度，更好塑造製造業品牌和國際形象，從而進一步提升我國在國際分工中的位勢和能級。

