搶抓人工智能發展重大機遇

中評社北京3月20日電／中央經濟工作會議明確提出，“發展數字經濟”“加快推動人工智能發展”。人工智能已經成為經濟社會發展的驅動力量，加快發展新一代人工智能是我們贏得全球科技競爭主動權的重要戰略抓手。必須抓住新一輪科技革命和產業變革的戰略機遇，充分發揮我國超大規模市場應用場景豐富的獨特優勢，加快人工智能領域的科學技術創新，以人工智能高質量發展和高水平應用培育經濟發展新動能。



人工智能對經濟運行產生變革性作用



人工智能不僅可以作為一種產品或服務參與到經濟系統中，而且能實現對勞動等部分傳統生產要素的替代，進而重構生產函數，對經濟運行產生變革性作用。加快發展新一代人工智能對我國加快建設製造強國和科技強國具有重要意義。



新一輪科技革命的核心推動力。經過半個多世紀的演進，在高速網絡、大數據、超級計算等顛覆性支撐性技術與經濟社會發展強烈需求的共同驅動下，人工智能加速發展，呈現出滲透性、替代性、協同性等“技術—經濟”特徵，成為全球科技創新的前沿，對社會結構和經濟格局產生重大影響。人工智能具有溢出帶動性很強的“頭雁”效應，能在一定程度上替代人類的腦力，進一步激發創新活力，是推動我國科技發展突破、產業優化升級、生產力整體躍升的重要戰略資源。



新一輪產業變革的重要引擎。人工智能廣泛應用於經濟社會各行業各領域，能夠在一定程度上替代傳統生產要素並提高經濟社會運行相關環節和參與要素之間的協同性，重構生產、分配、交換、消費等經濟活動。成熟的人工智能技術正廣泛應用於醫療、金融、交通、農業等諸多行業，催生出從宏觀到微觀各領域的智能化新需求。當前，新一代人工智能已具備複雜分析、預測算法、人機交互、內容生成等多種能力，可以通過海量數據與多元化應用驅動數字經濟發展，在創新引領、綠色低碳、共享經濟、現代供應鏈、人力資本服務等領域培育新增長點、形成新動能。



培育國際合作與競爭新優勢的重要抓手。目前，世界各國紛紛將發展人工智能作為提升國家競爭力、維護國家安全的重大戰略，具有更強自主能力和內容生成能力的新一代人工智能的重要性更為凸顯。面對複雜的國家安全和國際競爭形勢，必須具備全球視野，搶抓新一輪人工智能發展機遇，全面增強人工智能科技創新能力，進一步夯實發展基礎、塑造前沿優勢。

