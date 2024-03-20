謝君君：點線結合支撐海南全域旅遊

中評社北京3月20日電／作為海南自貿港全域旅遊的新名片，海南環島旅遊公路將各種資源串聯起來，構建起海洋旅遊、康養旅遊、文體旅遊、會展旅遊、鄉村旅遊等內涵豐富的旅遊消費產品體系，進一步提升了海南國際旅遊消費中心的知名度。



環島旅遊公路以中心城市、特色小鎮和旅遊景區為“點”，通過環島旅遊公路這條“線”將國道與各鄉村、景點串聯起來，將珍珠項鏈式的環島旅遊線路與“田字形”高速公路體系、環島高鐵交通網絡並聯，搭建起全域旅遊的交通網絡空間格局。通過點線結合，輻射海南城鄉全域的“面”，將各市縣的旅遊業態和鄉村區域涵蓋進來，實現了多樣化旅遊體驗的叠加效應，推動形成“多點布局、串點成線、聯線成面”的全域旅遊發展新格局。



從社會效益來看，環島旅遊公路不僅實現了海南全域旅遊的空間互聯，還成為展示海南自貿港形象的生態景觀路、文化旅遊路、智慧安全路和致富幸福路。



一是生態景觀路。生態環境保護是海南自貿港建設的鮮明底色。海南以環島旅遊公路為切入點，積極推進海洋沿岸生態保護和生態修復工程，加大近海污染防治和旅遊配套設施建設，引導公眾參與海灣保護治理，打造山海自然景觀和美麗海灣線。



二是文化旅遊路。環島旅遊公路將海岸沿線燈塔、特色漁村、海灘、驛站串聯起來，推動旅遊景區、度假區、歷史古跡和海洋傳統漁村保護提質升級。通過深入挖掘地理自然景觀資源和歷史人文資源，實現地域旅遊資源開發與旅遊產品培育相結合，打造具有地域人文景觀和海洋特色的文化走廊。同時，環島旅遊公路與體育賽事、水上運動和文旅康養結合起來，形成多樣化的公路旅遊產品體系，持續提升遊客的體驗感和滿意度。



三是智慧安全路。海南通過投融資體制機制改革和交通稅費體系建設，搭建起智慧交通運營管理平台，實現公路驛站一體化管理體制機制，運用大數據、雲計算、5G等技術提升公路智慧化管理水平，精準把控景區人流和車流量，保障環島旅遊公路建管養一體化運營，進一步提升旅遊公路管理的現代化運營水平。



四是致富幸福路。海南依托環島旅遊公路將鄉村旅遊、海濱旅遊、民宿旅遊串聯起來，促進多樣態旅遊產品與鄉村產業相互融合，推動當地餐飲、住宿、消費和特色文旅產業發展，實現消費旅遊人群向城鎮、鄉村下沉，進一步助力鄉村產業振興，使本地人足不出戶吃上“旅遊飯”，享受旅遊發展紅利。



（本文來源：經濟日報 作者：海南省中國特色社會主義理論體系研究中心海南師範大學分中心特約研究員 謝君君）