江啟臣籲蔡登太平島　否則哪天被搶了都不知

江啟臣到“立法院”議政園區考察。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月20日電（記者 方敬為）太平島港側浚深及碼頭整修工程近日完工啟用，中國國民黨“立委”呼籲蔡英文卸任前登島，宣示“主權”，國民黨“立法院副院長”江啟臣今天對此表示，在國際角力下，“中華民國”必須有聲音，呼籲蔡英文登島，若有其他考量不能去，至少應表態，向國際表達立場與主張，否則太平島哪天被占、被搶了都不知道！



府院迄今未表態蔡英文是否比照陳水扁、馬英九在卸任前登太平島宣示“主權”。國民黨籍“立法院”“外交國防委員會”召委馬文君已排定委員會5月16日行程。



江啟臣20日到“立法院”議政園區考察，針對“立院”“外交國防委員會”組團赴太平島考察，他表示，“立委”代表民意機關，去考察並無不妥，太平島屬於“中華民國”最南端“領土”，官員、民意機關前往考察、關心或宣示“主權”，都很正常，他也再次呼籲蔡英文卸任前應循往例登島。



江啟臣提到，尤其南海情勢與過去不同，“中華民國”必須有聲音，蔡英文有其他考量不能去，至少應表態，向國際表達“主權”立場與主張。2016年國際法庭將太平島仲裁為礁，剛上任的蔡英文也很生氣，說是島非礁，如今既然在當地有新的建設完成，蔡英文就更應該讓國際知道太平島是“中華民國”的“領土”。



媒體問，民進黨人稱要求蔡英文登島是在與對岸唱和。江啟臣回應，宣示“主權”還要被扣紅帽子，莫名其妙，南海對峙為什麼會演變成今天的狀況？就是大家在“主權”上仍有爭議，人民希望“國家”有動作，否則哪一天太平島被占、被搶了都不知道。