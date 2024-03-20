中經評論：房地產市場呈現積極變化

中評社北京3月20日電／國家統計局3月18日公布的1至2月份房地產相關數據表明，我國房地產市場仍處於調整轉型期。不過，無論是從數據上看，還是從市場表現看，都呈現了一些積極變化。



房地產開發投資結束了去年持續全年的降幅逐月擴大，轉為降幅收窄。國家統計局數據顯示，今年前兩個月，全國房地產開發投資同比下降9%，但降幅比上年全年收窄0.6個百分點。這表明，各地推進房地產融資協調機制，優化土地供給政策措施效果逐步顯現。隨著資金支持的到位，一些企業購地開發意願有所恢復，房地產開發投資狀況有望進一步改善。



房地產銷售同比下降，主要源於去年的高基數。國家統計局數據顯示，1至2月份，全國新建商品房銷售面積同比下降20.5%，銷售額下降29.3%。2023年第一季度，恰逢疫情防控轉段後，積累了近3年的購房需求集中釋放，各地迎來銷售高峰。而今年2月份有8天春節長假，出門探親訪友和旅遊的人數激增，使得長假期間甚至長假前後購房者減少。



當前，無論是新房還是二手房銷售都出現了回升趨勢。春節後部分重點城市新房銷售有所回升，二手住宅成交量恢復較為明顯，特別是一些二線城市，成交量超過去年同期。市場銷售額的回升，其中一個因素是以價換量。房地產市場歷經兩年多的調整，絕大多數城市和區域價格下調。當前購房者主要為剛需和改善性需求群體，價格差不多調整到心理價位，加之有結婚、家庭人員增加、居住環境改善等比較迫切的需求，一些觀望者選擇出手。人們常說，沒有不合適的房子，衹有不合適的價格。



同時，市場價格總體呈現了一定企穩趨勢。國家統計局數據顯示，2月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格環比降幅總體繼續收窄。



家具家裝消費也有所增長。數據顯示，1至2月份，限上單位家具類零售額同比增長4.6%，建築及裝潢材料類增長了2.1%，較上年12月份有所改善。這表明，住房成交帶動了家具家裝市場消費增長。反過來，家具家裝市場銷售情況的改善，也在一定程度上從側面印證了住房銷售的增多。



房地產業是支柱產業，其企穩回升對宏觀經濟有積極作用。當前房地產市場的難點之一在資金，在供給端，應進一步全面落實房地產融資協調機制，滿足房地產企業合理融資需求，確保項目按時保質交付；在需求端，可通過進一步降低首次購房成本，根據實際情況適當調整房貸利率等措施，進一步鞏固市場向好基礎。



不難發現，好房子價格堅挺，好房子仍有好市場。市場的調整有如大浪淘沙，擁有好地段、好配套、好服務、高品質的住房，價格調整幅度相對更小。人們希望住上好房子，不僅因為價格上抗跌，更因為它能讓我們住得健康、用得放心安全。這需要建築師精心設計好戶型，企業研發好產品、好材料、好設備，多行業跨界協同，合力建造綠色、低碳、智能、安全的好房子。對於房地產行業而言，需要高質量、新科技、好服務，以好產品、好小區、好社區引領和創造更多需求。



我們應該對房地產市場平穩健康發展有信心。適應新型城鎮化的發展趨勢和房地產市場供求關係的變化，加快構建房地產發展新模式，加大保障性住房的建設和供給，完善商品房相關基礎性制度，才能更好地滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求。政策措施的落實，將有助於房地產市場平穩健康和高質量發展。（本文來源：經濟日報 作者：亢舒）