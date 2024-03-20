化解中小微企業融資困境

中評社北京3月20日電／今年《政府工作報告》提出，優化融資增信、風險分擔、信息共享等配套措施，更好滿足中小微企業融資需求。中小微企業在經濟社會發展中發揮著積極作用，面對穩增長、穩就業的壓力，要完善中小微企業發展的支持政策，推動其在經濟發展中更好發揮作用。



相較於中小微企業的融資需求，金融服務結構仍不夠合理、供給仍顯不足，融資難問題仍有待化解。



加大金融服務供給。金融機構需要圍繞中小微企業金融服務獲取中存在的難點堵點，持續深化金融供給側結構性改革，在做好支付結算、投資理財等金融服務的同時，著力強化對中小微企業的融資支持，以更好滿足中小微企業合理融資需求。



優化中小微企業融資增信機制。中小微企業融資面臨困難的一個重要原因是缺少合規足值的抵質押物，增信機制不健全。銀行業金融機構除了要結合細分領域中小微企業實際情況研發推出信用貸款產品，結合中小微企業資產結構特點創新更多的動產抵質押、權利質押融資產品外，還需要通過第三方擔保等方式優化中小微企業融資增信機制。



完善中小微企業融資風險分擔。中小微企業經營風險相對較高，也讓銀行業金融機構為中小微企業提供融資服務時面臨較大風險，從而更加謹慎。近年來銀行業金融機構通過與擔保公司合作發展擔保貸款，與保險公司合作發展保證保險貸款等，以發揮不同機構優勢實現風險分擔的方式提升中小企業融資可得性。後續需進行更多探索，不斷完善中小微企業融資風險分擔。



增進中小微企業經營信息共享。一方面，中小微企業本身財務信息不健全，信息披露不及時，信息透明度較低；另一方面，中小微企業用能、稅收、征信等信息分散在不同的部門。這不利於銀行業金融機構全面分析研判中小微企業資信狀況。在推動中小微企業完善經營財務信息、規範信息披露的同時，政府部門需更多共享中小微企業資信信息，銀行業金融機構也要充分利用各類信息科學合理授信。



在積極發揮銀行業金融機構作用的同時，還要充分利用保險業提供中長期投資資金優勢，發揮股票市場和債券市場等的直接融資功能，各方協同發力，為廣大中小微企業提供多元融資服務。（本文來源：經濟日報 作者：婁飛鵬）