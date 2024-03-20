中經評論：別再讓劣製品“火烤”直播間

中評社北京3月20日電／“3·15”晚會曝光的槽頭肉梅菜扣肉，影響還在持續蔓延。目前消費者討論的焦點已從個別企業轉向預制菜行業，對其安全性提出質疑，而帶貨的幾名頂流主播也受到衝擊，網友追問如何處理的留言幾乎在直播間刷屏。



槽頭肉踩到了食品安全問題的紅線。一些企業為了利潤鋌而走險，不惜使用劣質甚至禁用的食材，危害公眾健康，觸犯法律規定，必須嚴查嚴打，絕不姑息。涉事生產廠家首當其衝，面臨一系列處罰措施。今年，國務院食安辦、公安部、農業農村部、市場監管總局還將在全國範圍部署開展“嚴厲打擊肉類產品違法犯罪專項整治行動”。這不僅針對肉類產品，更是對整個食品行業的警示；不僅在“3·15”前後，食品安全監管時刻不能放鬆。



處於風口浪尖的預制菜屢屢被“推到火上烤”。消費者本就高度擔憂預制菜食材質量不透明、添加劑較多，此次被曝光的梅菜扣肉恰恰驗證了這些擔憂。預制菜屬於新興行業，還沒有哪家企業建立起足夠強大的口碑和品牌，基本處於一榮俱榮、一損俱損的階段。槽頭肉事件後，整個行業遭遇更多質疑，消費者也會更謹慎選擇。



從另一個角度看，害群之馬早點暴露，對行業健康發展是好事。一些商家通過使用劣質食材壓低成本，導致優質商家失去市場競爭力，形成“劣幣驅逐良幣”。隨著違規商家被清理出局，誠信經營者反而有望獲得更公平、更廣闊的市場空間。當然，要做到這一點，企業需以更高質量、更嚴格標準提供產品和服務，才能逐步贏回消費者信任。



曾帶貨涉事梅菜扣肉的主播們也不好過。消費者才不管生產商和經銷商是誰，就想找主播們要個說法，這是因為直播間不同於傳統廣告發布平台。直播帶貨過程中，消費者往往出於對主播的信任和喜愛下單，尤其是頂流主播用自己的形象和影響力為帶貨產品背書，實際作用介於廣告發布者與廣告代言人之間，一句句“家人們”釋放的信號就是“相信我，我不會坑自己人”。



主播享受了直播帶貨行業的巨大紅利，同時也必須盡到選品、售後等職責，才對得起“家人們”的信任。遺憾的是，根據《直播帶貨消費維權輿情分析報告（2023）》，虛假宣傳和產品質量一直是直播帶貨平台的主要輿情問題，且占比高於30%。



此次槽頭肉事件驚醒了部分迷信主播的消費者，也為直播帶貨敲響了警鐘。直播行業要加強自律，避免虛假誇大和誤導性宣傳；嚴把質量關，確保商品質量可靠、宣傳真實可信；還應改進售後服務，為消費者提供便捷、高效的服務體驗。面對看似優惠的直播促銷，消費者也應該保持理性和警惕，一不要輕信商家宣傳，二要依法理性維權。同時，相關部門應加強監管，盡快明確直播帶貨各方責任，為消費者創造一個更加安全、透明的購物環境。



這碗槽頭肉雖然糟心，但還不至於重創預制菜和直播帶貨行業，但類似的事情多了，把消費者信任磨沒了，再火熱的賽道也可能啞火。（本文來源：經濟日報 作者：佘穎）