漲電價通膨壓力大　藍委要求民生用電緩漲

國民黨團召開“電價狂漲！租屋電價破9元指日可待？”記者會，左起，藍委張智倫、鄭正鈐、洪孟楷及羅廷瑋。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月20日電（記者 楊騰凱）台“經濟部”預計22日之前召開電價費率審議會，傳出4月起電價恐上漲12%。中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，要求每期用電330度以下的家庭民生用電能夠凍漲、緩漲，降低民眾通膨壓力，若連小用戶都要調漲，是不是又要拿人民稅金補貼用電大戶劫富濟貧。



國民黨團今日召開“電價狂漲！租屋電價破9元指日可待？”記者會，由黨團書記長洪孟楷主持，副書記長鄭正鈐、“立委”張智倫、“立委”羅廷瑋出席 。



洪孟楷表示，調漲電價風雨欲來，漲幅多少？如何調漲？對於物價波動影響如何因應？民進黨政府一定要出來面對民眾，說清楚講明白，從各項經濟指數預估，電價一旦調漲，勢必將影響百工百業，今年物價會比去年高，有可能突破蔡政府執政以來，物價漲幅最高的一次。



洪孟楷指出，根據傳出調漲電價幅度，包括凍漲多年的每期330度以下民生用電也要調漲，難道又要拿人民的稅金來補貼用電大戶，這豈不是劫貧濟富？一般民眾面對高通膨又該怎麼辦？解方在哪裡？



洪孟楷強調，對租屋族而言，當房東將漲價的電價轉嫁給房客，每度電收10元以上，會不會有超收的疑慮？針對電價上漲導致租屋成本增加，不可草率輕忽以對，國民黨團再次重申，要求對農漁民、教育單位用電緩漲，330度以下民生用電緩漲，不要讓民眾獨自面對高通膨的衝擊。



鄭正鈐指出，大眾運輸交通用電也該凍漲，尤其在去年政府推出北北基桃、桃竹竹苗生活圈通勤月票，地方政府需負擔60%左右預算，一旦電價上漲，勢必會影響通勤車票費用。換言之，當電價調漲10%，直接反應在物價上約0.1%左右，衍生出的波動效果，恐會超出2%以上。鄭正鈐呼籲民進黨政府，調漲電價，請謹慎為之。