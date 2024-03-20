外籍人員在華支付越來越便利

中評社北京3月20日電／隨著中國與越來越多國家正式邁入“免簽時代”，中外人員交流日益密切，外籍人員來華的支付問題越發得到重視。外籍人員更多使用銀行卡和現金，而中國普遍使用移動支付，支付遇到難題該如何解決？為打通外籍人員在華支付的堵點，中國人民銀行近日發布支付指南，引起廣泛關注。



中國人民銀行3月14日發布中英文版外籍來華人員支付指南，對移動支付、銀行卡、現金等一系列支付服務的獲取方式和使用流程進行詳細提示，15日中國人民銀行在上海召開了在滬金融機構優化支付服務推薦會，上海和浙江、江蘇、廣東等省的城市指南將陸續推出。商務部日前也匯編了《外國商務人士在華工作生活指引》，涵蓋辦理住宿、銀行卡等事項。這些舉措為外籍人員更好地在華工作生活提供了便利。



事實上，為解決外籍人員來華支付便利化問題，近期已陸續出台了一系列舉措。2023年7月，微信和支付寶相繼宣布全面開放綁定Visa、Mastercard等主流境外卡，並升級相關服務；今年3月初，中國人民銀行宣布將外籍人員來華使用移動支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元，年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元；3月7日，國務院辦公廳印發了《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，對進一步優化支付服務、提升支付便利性作出制度性安排。以上措施切實、精準地解決了外籍人員銀行卡可能在中國境內無法直接使用，或使用時受到交易限額、無法綁定到本地支付應用等諸多問題。



中國優化支付服務的各項舉措，讓眾多外籍來華人員有了更好的體驗感和獲得感，認為這些舉措能大大提升他們赴華進行各項活動的便利度。



但需要指出的是，優化外籍人員在華支付服務仍需持續進行。例如，各大銀行不僅在線上需要進一步完善各類支付軟件的語言功能，提升業務受理能力與移動支付便利度，還要在線下為外籍來華人員提供綠色服務窗口，及時提供咨詢及業務辦理服務，以及確保在各大重要場景提供多元化的支付方式，更好保障外籍消費者支付選擇權等。



提升外籍來華人員支付便利性具有重要意義。一方面，便利的支付環境可以吸引更多外籍人員來華工作、學習、旅遊以及從事商務活動，從而促進消費和經濟增長。相關數據顯示，2023年，數百萬境外來華人員使用了移動支付，僅2023年四季度，境外來華人員移動支付累計交易近3500萬筆，金額達50億元；另一方面，通過提供便捷、高效的支付服務，可以讓外籍人員真切地感受到中國擴大高水平對外開放的溫度，進一步促進中外交流、築友誼橋梁。（本文來源：經濟日報 作者：劉暢）