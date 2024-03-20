築牢香港長期繁榮穩定“防護墻”

中評社北京3月20日電／3月19日，香港特區立法會全票通過《維護國家安全條例》，標誌著香港特區維護國家安全的憲制責任得到有效落實。這是新時代“一國兩制”在香港的成功實踐，進一步築牢了香港長期繁榮穩定的“防護墻”。



憲法和香港基本法共同構成香港特區的憲制基礎。憲法對於維護國家安全的責任有明確規定。香港基本法第23條明確規定，香港特區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特區進行政治活動，禁止香港特區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。



全國人民代表大會於2020年5月28日通過《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，對香港特區維護國家安全提出了基本原則並闡明國家政策和立場。全國人大常委會於2020年6月30日制定《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，其中第七條要求香港特區盡早完成維護國家安全立法。香港特區高質高效完成23條立法工作，履行了維護國家安全的憲制責任。



香港《維護國家安全條例》條文合法合理、正當恰當，符合香港實際，符合國際通例。世界上沒有在維護國家安全方面“不設防”的城市。紐約、倫敦、東京等金融中心城市所屬國家很早就訂立了數量龐大、覆蓋廣泛、規管嚴厲的維護國家安全法律制度。在維護國家安全方面相關的法律，即使以保守標準計，美國有21部，英國有14部，澳大利亞有4部，加拿大有9部，新西蘭有2部，新加坡有6部。香港《維護國家安全條例》制定過程嚴格遵循法治原則，堅持尊重和保護人權，並充分借鑒其他國家包括美英澳等普通法國家維護國家安全的立法實踐和經驗。



安全是發展的前提，法治是繁榮的基石。香港國安法制定實施3年多來，香港市民和國際資本對香港的信心指數持續回升。香港特區政府統計數據顯示，2023年母公司在海外或內地的駐港公司數目達9039間，恢復至新冠疫情前的高水平。其中，母公司在日本、美國、新加坡、德國、瑞士、荷蘭、澳大利亞、韓國和瑞典的駐港公司數目都比2022年有增加。母公司在新加坡、德國和瑞士的駐港公司數目更超越疫情前的2019年，創出新高。2023年香港初創企業數目高達4257間，同比增加272間，為歷史新高。特區政府2022年底推出的“高端人才通行證計劃”2023年共收到6萬多宗申請，已獲批5.1萬宗。《維護國家安全條例》的制定，將為香港改善營商環境、提升競爭優勢提供更加堅實的保障。



實踐證明，“一國”原則愈堅固，“兩制”優勢愈彰顯，“一國兩制”才能行穩致遠。香港《維護國家安全條例》與香港國安法一起構築維護國家安全的堅強防線，香港的明天會更加美好。（本文來源：經濟日報 作者：經濟日報評論員）