依法規範“達人探店”行為

中評社北京3月20日電／近日，一些“達人”以探店形式違規發布涉食品安全廣告，引起了司法部門的注意。最高人民檢察院發布的“3·15”消費者權益保護檢察公益訴訟典型案例中，特別提到規範食品類收費探店視頻廣告發布行為。



虛假體驗、低價誘惑、違規宣傳，是食品類探店視頻亂象的集中表現。主播發布美食視頻或通過沉浸式體驗方式，分享評價餐飲店鋪的食品口味、服務水平等。有的主播還在視頻下方附加相關購物鏈接，但視頻並未標明“廣告”字樣。



所謂的“探店達人”，大多為專業培育和扶持網紅的經紀公司或機構（MCN機構）旗下的工作人員。“達人”受利益驅使，借探店之名為商家宣傳，誘導粉絲消費，不僅侵害了消費者的知情權，還給食品安全帶來風險。



興趣分享與商業廣告雖同處網絡空間，但界限分明，不可渾水摸魚。“探店達人”虛假推廣行為以種草筆記之名，行廣告推廣之實，涉嫌消費欺詐。互聯網廣告應具有可識別性，能夠使消費者辨明其為廣告。對此，2023年5月施行的《互聯網廣告管理辦法》明確，對於競價排名的商品或者服務，廣告發布者應當顯著標明“廣告”，與自然搜索結果明顯區分。



食品安全是民生大事，對相關“假探店、真廣告”行為，要嚴格監管，做到零容忍。2023年9月，北京市昌平區市場監管部門收到檢察機關發來的檢察建議後，對“達人”發布互聯網廣告相關違法情況進行查處，並在全區開展互聯網廣告專項整治，查處違法案件354件，罰沒款項132.73萬元。



消費者也要提高警惕，在食安問題上擦亮眼睛，避免衝動消費。如果遇到“達人探店”虛假推廣，可依法舉報投訴。為維護新業態良好消費環境，有關部門應進一步加強對互聯網廣告發布者的監督管理，建立健全長效工作機制，規範“達人探店”行為。同時，短視頻平台應“抓前端、治未病”，加強“達人”管理和廣告審核。MCN機構和網紅達人開展營銷宣傳活動應當做到合法合規、誠實守信。（本文來源：經濟日報 作者：李萬祥）