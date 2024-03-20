平穩起步提振發展信心

中評社北京3月20日電／2024年中國經濟跑穩“第一棒”。國家統計局發布的數據顯示，隨著各項宏觀政策發力顯效，加上春節假期的有力帶動，前兩個月我國經濟平穩起步，經濟運行延續回升向好態勢，這也為全年經濟平穩較快增長打下了較好基礎。



穩，體現在生產穩需求穩。從生產看，1月份至2月份，工業生產有所加快，消費品製造業和高技術製造業回升，行業和產業增長面擴大，服務業景氣度回升。從需求看，市場銷售繼續恢復，升級類商品消費潛力釋放，節假日推動服務消費升溫，固定資產投資增速回升，三大領域投資增速加快或降幅收窄，民間投資增速由負轉正，進出口保持較快增長。



穩，還體現在就業穩物價穩。2月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，受春節因素影響比上月上升0.1個百分點，比上年同月下降0.3個百分點。居民消費價格同比由降轉漲，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，為2022年2月份以來的最高漲幅。



穩中更有進。1月份至2月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長7.5%，比上年12月份加快1.1個百分點；高技術產業投資和製造業技術改造投資同比分別增長9.4%和15.1%，保持較快增速。新產業新動能加快培育，展示出新質生產力對高質量發展的強勁推動力和支撐力。



1月份至2月份主要指標在全年經濟中的占比雖然相對較小，但具有重要的風向標意義，對於穩定社會預期、廣泛凝聚共識、提振發展信心具有重要影響。開好頭、起好步，才能更好把握全年工作的主動權。



《政府工作報告》將今年經濟增長目標設定為5%左右，各界普遍關注我國能否以及如何實現這一目標。從今年前兩個月經濟運行情況看，我國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐高質量發展的要素條件不斷集聚增多。今年我國將進一步加大宏觀調控力度，強化財稅、貨幣、就業、產業、區域等政策統籌協調，在強實體、促消費、擴投資、穩外貿等方面持續發力，增量政策和存量政策形成叠加，將有力推動經濟高質量發展。5%左右的經濟增長預期目標有條件有支撐，經過努力是可以實現的。



當然，也要清醒地看到，我國經濟恢復基礎仍不牢固，除了要直面外部嚴峻複雜形勢造成的不穩定不確定性因素之外，自身發展也面臨一些困難和挑戰，主要是有效需求不足，部分行業產能過剩，社會預期偏弱，風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點。實現預期目標需要提振信心，發揮政策效力，培植經濟內生動力，不斷發展和壯大新質生產力。



2024年經濟工作的目標任務已經明確，關鍵在於抓好落實。下階段，要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，以實幹實績實效努力把起勢轉化為定勢、勝勢，不斷鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。（本文來源：經濟日報 作者：金觀平）