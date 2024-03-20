朱怒　黨產會追8.6億等於黨未來四年收入

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨不服黨產會認定458筆土地為不當黨產，追徵8.6億元，提起行政訴訟，法院一審判國民黨敗訴，日前最高行政法院駁回國民黨上訴，全案確定。國民黨主席朱立倫今天在中常會上怒批，國民黨現在手中已沒有任何黨產，現在還要透過司法判決，把未來四年國民黨所有收入，包含政黨補助款全部沒收，讓國民黨活不下去。



朱立倫反問民進黨主席、2024當選人賴清德，這是賴所謂朝野要和諧、要和解的作法嗎？黨產全部沒收還不夠，還要沒收國民黨未來的收入，這可以接受嗎？



國民黨今天下午召開中常會，由朱立倫主持，他在會上針對最高行政法院駁回國民黨提起有關於黨產會要追徵8.6億元的訴訟一事發表談話。



朱立倫說，過去這段時間，民進黨戰狼、惡性鬥爭戰術全面展開，在“立院”抹黑攻擊，動用網軍攻擊國民黨“立委”，抹黑“立法院長”，希望把國民黨團戰力削弱甚至鬥臭，而上周五他和國民黨所有縣市長聚會，大家都感受到這段期間以來，民進黨透過司法手段對付藍營縣市長，還要透過惡意罷免藍營縣市長。



朱立倫表示，另外針對國民黨，不但黨產全部都被不當黨產委員會沒收，還透過司法判決追徵8.6億，要沒收未來四年國民黨所有收入，包含政黨補助款，讓國民黨活不下去，不只如此，還有好幾個案子，黨產會要對國民黨不斷追殺到底，他請問賴清德，這樣是所謂朝野要和諧、要和解嗎？



朱立倫呼籲國民黨同志，大家要看清楚，不但要團結，更要不斷努力，我們的目標要不斷戰鬥，要奮鬥為民眾權益打拚，今天民進黨對付我們的“立法院”黨團、對付我們的縣市長、對付國民黨黨部，要有所覺醒，只有大家團結一致，共同努力，才有明天。



朱立倫也談到電價恐將大幅調漲的議題，他強調“錯誤的政策比貪汙更可怕”，因為民進黨是堅持反核的政黨，把所有電力壓在火力發電上，台灣在去年、前年將近八成是用進口的煤、天然氣發電，而俄烏戰爭之後，煤價漲了三倍、天然氣漲了一倍，造成台電嚴重虧損，需要公庫撥補，最後全民負擔，民進黨若用此政策持續下去，就是讓全民陷入高電價的最大風險。他誠摯呼籲民進黨放下意識形態，好好就產業政策重新反省檢討，否則最後受害的一定是全民。