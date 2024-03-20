全球科技公司加速布局AI芯片

中評社北京3月20日電／據新華社報導，美國芯片企業英偉達18日在加利福尼亞州聖何塞市舉行的開發者大會上，最新推出基於Blackwell架構、可應用於人工智能（AI）領域的高性能圖形處理器（GPU）B200。英偉達首席執行官黃仁勛表示，這次推出的人工智能芯片是“驅動這場新工業革命的引擎”。



據介紹，B200集成有2080億個晶體管，是上一代芯片800億個晶體管的2.6倍，在處理給聊天機器人提供答案等任務時，B200芯片的速度比上一代芯片快30倍。微軟、亞馬遜、谷歌等科技巨頭將是Blackwell架構芯片產品的首批用戶。



以美國開放人工智能研究中心（Open AI）推出現象級生成式人工智能產品ChatGPT為起點，美國主要科技公司紛紛聚焦生成式人工智能領域，帶動人工智能新一輪爆發式發展的浪潮。



隨著人工智能研究的前沿轉向計算密集型大語言模型，構建複雜人工智能系統所需的數學運算與圖形芯片的工作方式相似，需要同時進行大量簡單計算，高性能圖形處理器便成為訓練人工智能的算力基礎。



數據、算法和算力被認為是人工智能三大支柱。人工智能的數據模型對高性能、高算力的AI芯片需求極大，加之人工智能各領域應用快速發展，推動芯片行業的競爭日趨白熱化，發展目標轉向高算力、高靈活性和低功耗。



原本在圖形處理器領域先行一步的英偉達公司就此找到更廣闊的用武之地和發展空間。憑借AI熱潮的助力，該公司股價一路攀升，躍身為全球第一家市值突破2萬億美元的芯片公司，反映了全球科技公司對於AI算力需求的激增。



隨著Sora、“雙子座”等大模型的相繼推出，基於大模型的諸多應用逐漸落地，AI芯片供不應求的狀況或在相當長時間內持續。



科技公司要想在大模型競爭中趕上潮流，就必須構建強大的算力設施，AI芯片正成為瓶頸。據估算，英偉達AI芯片目前占據全球該領域銷售額的70%至80%。



目前谷歌、微軟和“元”公司等科技巨頭紛紛開始布局自研AI芯片，加入人工智能芯片競爭。美國超威半導體公司也宣布加大投入，以期挑戰英偉達的市場主導地位。2023年12月，超威半導體發布了可用於訓練和運行大型語言模型的MI300系列芯片產品。



在十九世紀中期的淘金熱中賺到最多錢的是那些提供工具的人，而不是尋找金礦的人。今天，以英偉達為代表的人工智能芯片公司，可能在這場技術革命中扮演著同樣的角色。