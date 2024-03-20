韓國去年40多歲年齡段就業人口減少

中評社香港3月20日電／韓國經營者總協會（下稱“協會”）20日發佈的一份報告顯示，韓國去年就業人口總數增加，但40~49歲年齡段就業人口有所減少。



韓聯社報導，報告顯示，去年全體就業人口同比增加32.7萬人，但40~49歲就業人口減少5.4萬人，為626萬人，較2014年（690萬人）減少63.6萬人（9.3%）。協會分析認為，40~49歲人口減少是主因，該年齡段人群的經濟活動參與度下降是次要原因。



過去十年來，40~49歲的男性就業人口、非工薪階層就業人口和製造業就業人口均明顯減少。去年該年齡段男性就業人口為367.7萬人，佔比58.7%，持續呈減少勢頭；該年齡段就業人口中的工薪階層過去十年來持續增加，個體戶等非工薪階層所佔比重則減少；該年齡段去年製造業就業人口較2014年減少15.4萬人，衛生及社會福利業則增加11.2萬人。



去年韓國40~49歲人口為796萬人，較2014年減少約76萬人。從非就業人口情況來看，40~49歲失業人口2018年達到16.8萬人後持續減少，去年降至12.1萬人；去年40多歲非經濟活動人口較2014年減少8.5萬人，為158.2萬人。



協會方面指出，經濟增速放緩和產業結構調整給40~49歲人群造成就業不穩定性，加上政府的就業扶持政策偏向於青年、老年人和女性，針對中年男性的就業政策尤為不足。今後在探討相關對策的同時，還應致力於提升其對新產業的適應能力。