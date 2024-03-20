常委提暫緩併黃復興　朱立倫：改革勢在必行

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會日前通過組織改造方案，把黃復興黨部裁撤併入地方黨部，中央黨部要新設“數位青年部”，黨中央並規劃改造後的黨機器於4月1日正式上路。國民黨中常委孫健萍於今日中常會上提案要求暫緩推動，並提報中央委員全體會議討論才能算數，但未獲國民黨主席朱立倫認可接受。朱強調，改革勢在必行。



據國民黨文傳會主委李彥秀轉述，朱立倫在會中回應此提案強調，中常會是中央委員會議休會期間國民黨的最高決策機構，組改方案已經確認通過。



李彥秀說，黨的改革刻不容緩，新組織架構在4月1日上路實施，勢在必行，黨內各單位都已經朝3月6日中常會通過的方案進行處理，因此4月1日勢必會上路。



朱立倫日前宣布組織改造方案，整併創立於1956年的軍系黃復興黨部，但新任的國民黨中常委孫健萍認為朱此舉違反黨章，今天在中常會上提案，主張6日召開的第21屆第一任最後一次中常會無權審議組織改造案，程序違反黨章無效；各項組織改造、降編、整併措施全數暫緩，所有正當法律程序完成後才能續行。



李彥秀在中常會後受訪時表示，黨部組織透過中常會通過調整的方式並非第一次，在過去包括馬英九等多位前任黨主席任內，都有討論並通過組改方案，而且都是透過中常會討論通過。她並強調，黨的改革刻不容緩，新組織架構在4月1日上路實施，勢在必行，黨內各單位都已經朝3月6日中常會通過的方案進行處理，因此4月1日勢必會上路。



李彥秀也轉述，朱立倫在中常會上回應孫建萍提案指出，6日中常會討論的組改方案已經確認通過，而且這樣的作法並非第一次。



對於孫建萍要求組改案應該送中央委員全體會議通過，李彥秀指出，朱立倫在會中有說，中常會是國民黨最高決策機構單位，這次組改案也是按照過去的決策方式處理，改革勢在必行，不可能再等。