美英日歐對香港23條立法說三道四　中方回應

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月21日電（記者 海涵）香港特區立法會3月19日全票通過《維護國家安全條例》，美國、英國、日本、歐盟等對此說三道四。外交部發言人林劍在3月20日例行記者會上就此應詢表示，中方對個別國家和機構詆毀抹黑香港《維護國家安全條例》表示強烈不滿和堅決反對。



林劍說，香港特區立法會全票通過《維護國家安全條例》，進一步落實特區維護國家安全的憲制責任，進一步築牢香港發展的安全根基，在新時代新征程“一國兩制”事業發展進程上具有重要里程碑意義。



林劍表示，安全是發展的前提，法治是繁榮的基石。香港《維護國家安全條例》平衡兼顧維護國家安全和保障權利自由及經濟發展，充分借鑒其他國家同類立法經驗，有利於特區更好統籌發展與安全，更好發揮香港的獨特地位和優勢，更好深化香港同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。



林劍說，在高水平安全保障下，我們對香港實現高質量發展和高水平開放充滿信心，對“一國兩制”行穩致遠和香港由治及興充滿信心！



林劍強調，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹“一國兩制”方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。任何對《維護國家安全條例》的攻擊抹黑都絕不會得逞，都將注定以失敗而告終。







