李大維析兩岸關係：超過台灣地區跟大陸地區

海基會董事長李大維受訪。（照:截自YahooTV“齊有此理”畫面） 中評社台北3月20日電／在野黨近日不斷批評，民進黨執政導致兩岸關係緊張。海基會董事長李大維今天表示，兩岸關係已經不是衹有台灣與大陸間的關係，更是民主國家間關切的議題。他也說，賴清德上任後，大陸也會關注其就職演說，而他認為賴清德將會走務實、中道且審慎的路線，這應該是賴政府、蔡政府間的共識。



李大維曾任“外交部長”、“國安會秘書長”等職，網路節目YahooTV“齊有此理”今日播出他接受專訪的內容，談及蔡政府的外交政策、兩岸關係，以及賴清德即將上任等議題。



針對目前的兩岸關係，李大維認為事實上已經超過台灣、大陸地區的雙邊關係。他以大陸兩會為例，大陸的工作報告中提到“堅決反對外來的干涉”，因此台海問題已經不是衹有台灣跟大陸之間的問題，而是一個國際間，尤其是主要的民主國家關注的議題。



李大維說，像在G7的共同宣言中就很明確的講，台灣海峽的安全穩定、台海問題的和平解決，因為這牽涉到整個的世界的經濟前景、世界航空運安全，甚至於整個工業產業鏈的完整等。因此台海若發生不幸，對整個世界的經濟有很大的影響。



李大維表示，自從他擔任海基會董事長之後，每一個公開場合都強調，兩岸應共同捐棄成見，能夠交流、對話，但老實說，大陸的回答非常制式，都是一中原則、九二共識。



李大維形容，英文有一句話，兩個人要在一起，才能夠跳探戈舞。“我方”想要恢復對話與交流，但是陸方顯然沒有這個意願，那就沒有辦法。他希望，在今年520賴清德就職之後，大陸方面能夠想清楚、面對台灣新的現實，因為台灣是民選政府，必須反映老百姓的想法。



李大維提及，大陸對台“邦交”國的壓力越來越大，因此他對於“外交部長”吳釗燮感到“非常同情”，也非常瞭解。政府在做政策規劃的時候，一定要想到最好，也要想到最壞的打算。