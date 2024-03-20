賴清德啟動產業參訪之旅　盼給予最及時支持

賴清德19日前往位於新竹的台灣科學園區同業公會與20多家半導體產業座談。（“總統府”提供） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）民進黨主席賴清德今日主持中常會時表示，昨天他正式啟動信賴產業參訪之旅，就是為了要在就職前，利用這寶貴的兩個月時間，向產業請益、瞭解最新的發展和需求，以便在新政府成立後，維持既有的產業政策與協助，也能盡速的根據國際環境與產業局勢的改變、給予他們最及時的支持。



民進黨發言人吳崢下午在中常會後記者會轉述黨主席賴清德相關講話。



賴清德說，他的第一站就是前往竹科，與許多知名的半導體業者座談，瞭解他們的需求，以及產業最新的脈動。



賴清德指出，半導體業不僅是當前許多行業的基礎，要發展衛星、無人機、自駕車、人工智慧、安控和軍工產業，掌握先進製程與晶片，也是至關重要的。半導體佔台灣GDP 13.1%、從業人員將近33萬人，產值更是全球第二，這些都是業者、從業的工程師和政府一起打拼的結果。在未來，不僅要維繫這個優勢，更要強化這個產業的外溢效應，讓半導體產業，成為台灣用來撬動全球的關鍵支點。



他昨天去參訪半導體業時，國際知名的大廠輝達，恰好公布了最新的人工智慧晶片“B200”，是由台積電代工的。輝達的執行長黃仁勳說，和台灣半導體業的關係非常緊密，還可以再更緊密。這些例子都表明，未來的晶片供應鏈，台灣是有優勢的，也處在“友岸外包”的信任圈內。但如何強化這個優勢、並在這些基礎上去進一步擴大市佔率和在供應鏈上的位置，是新政府亟欲加強的部分。



賴清德最後說，今天是春分，雖然最近這段時間仍忽冷忽熱，但春分過後，通常象徵著冬去春來、會開始逐漸回暖。然而，根據氣象署資料，展望未來一季，降雨可能會偏少，有關節約用水與水情掌握的部份，要持續關注，與行政部門加強聯繫。除了避免旱災影響民生、也要即時傳遞正確資訊給民眾。