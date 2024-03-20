夏立言頻訪台商　李大維：政府才能解決問題

海基會董事長李大維接受訪問。（照:截自網路節目YahooTV“齊有此理”） 中評社台北3月20日電／中國國民黨副主席夏立言近期多次赴大陸拜會台商，海基會董事長李大維今日受訪表示，“還是一個執政的政府才有能力解決問題”。現在還是蔡英文領導的政府，海基會當然要配合處理。



李大維曾任“外交部長”、“國安會秘書長”等職，網路節目YahooTV“齊有此理”今日播出他接受專訪的內容，談及蔡政府的外交政策、兩岸關係，以及賴清德即將上任等議題。



被問及夏立言有無幫助到海基會的台商服務工作？李大維對此未正面回應，只稱他與夏立言過去是同一天進“外交部”，兩人有超過50年的交情，不過這幾年沒有太多的聯絡。



李大維表示，海基會三節都舉辦台商聯誼活動，也安排台商到台灣各地看看投資環境。從疫情之後，離開大陸、回到台灣，或者前往東南亞、印度、墨西哥及美國等地的台商都越來越多。他判斷，這與大陸內部的整個經濟情勢是有關聯性的。



談及離開大陸的台商數量，李大維未具體說明數字，但稱他看過很多不同的統計，“離開的的確是多”，尤其是比較年長一點的台商，而有些則是交給第二代、落地生根，但是也有很多是轉移到越南、印度或墨西哥。



兩岸關係緊張，海基會兩岸溝通服務量能卻大增。李大維表示，海基會服務功能增加非常大，文書查證、驗證、婚姻證明等，比上一年增加84%。兩岸急難救助、台商法律糾紛等服務也增加54%，服務量都增加非常多，往往是外面看不到的，工作量卻是倍增。