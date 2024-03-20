桃園機場塞機懲處　董總座等12人遭記過

機場公司董事長楊偉甫（右）及總經理范孝倫（左）。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月20日電（記者 盧誠輝）桃園機場3月3日因歲修南跑道，造成航班大亂，桃園機場公司今天下午公布檢討報告及懲處名單，包括董事長、總經理等12人遭記過懲處，其中最重記過2次的分別是工程副總經理和工程處處長。



桃園機場公司今日下午在第二航廈入境大廳會議室舉辦記者會，包括“交通部常務次長”林國顯、民航局長何淑萍、“交通部航政司長”韓振華、機場公司董事長楊偉甫及總經理范孝倫列席等5人均列席。



林國顯表示，這次南跑道歲修為機場公司規劃的例行維護工程，依機場公司所提決策、督導及作業層級分工究責，共懲處12人，包括桃機公司董事長、總經理各記過1次，督導層級副總經理2人就工程規劃及營運配套之督導責任最重記過2次，處長以下層級8人就營運規劃影響、各單位配合事項追蹤、民眾資訊需求等未妥適處理，最重記過2次處分。



楊偉甫指出，桃機公司將從這次事件中吸取教訓，從強化機場管理機制、加強橫向協調溝通、提升宣傳和資訊公開度和加強行政作業管控等面向精進，並對航班延誤向受影響旅客及社會各界表達歉意。



范孝倫說，這次事件在技術面、行政面均有待加強之處，包括施工規劃、溝通協調與營運配套措施，以及飛航公告、新聞稿相關訊息的溝通與期程等事項，經桃機公司檢討後提出包括“檢討跑道維護機制建立專案管控”、“強化溝通協調與資訊傳遞”、“精進作業程序落實追蹤管考”等3項具體作為。



機場公司強調，對此次事件造成旅客不便深感抱歉，並深自檢討事件肇因與能再精進之處，機場公司將強化各部門的監督管理與橫向聯繫，透過內部控制及外部查核機制，落實改善策進作為，持續為民眾提供安全、便捷的航空服務。