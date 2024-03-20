李大維：賴清德有經過訓練　不是兩岸白紙

海基會董事長李大維。（照:Yahoo TV《齊有此理》提供) 中評社台北3月20日電／賴清德將於520上任，新政府的兩岸政策路線備受關注。海基會董事長李大維在接受媒體專訪時表示，賴清德會務實、中道，以非常審慎的路線來處理“國安”、兩岸、外交。李並認為，賴的訓練是有的，他不是一張白紙，對賴有信心、也有期待。



李大維曾任“外交部長”、“國安會秘書長”等職，網路節目YahooTV“齊有此理”今日播出他接受專訪的內容，談及蔡政府的外交政策、兩岸關係，以及賴清德即將上任等議題。



如何看待接下來的賴清德政府，兩岸關係是否會更不好？



李大維表示，每一個政府在做政策規畫的時候，一定要想到最好，也要想到最壞的，好的是對方願意跟你說話、交流，那最壞的就是“‘國防部’要該做的事了”。



對於520之後的兩岸情勢，李大維指出，北京方面一定會看賴清德的就職演說，並有所解讀與立場。他個人認為，賴清德還是一個務實、走中道，非常審慎的路線，來處理“國安”、兩岸、外交，這也應是蔡政府跟賴政府有的共識。



談到與賴清德接觸的經歷，李大維認為，賴清德一直是傾聽的人，這些年來賴參與“國防部”、“國安局”、“外交部”等部會的會議，是具有訓練的，“他不是一張白紙”，當然賴有自己不同的風格、不同的領導方式，但他對賴是有信心與期待的。