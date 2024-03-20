孫健萍：不排除連署開臨時中全會保黃復興

國民黨中常委孫健萍接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常委孫健萍今天在中常會上提案主張，黨主席朱立倫6日宣布通過，將黃復興黨部裁撤併入地方黨部等黨組織改造方案，是違反黨章而無效，需提報中央委員全體會議討論才能算數，但未獲國民黨主席朱立倫認可接受。



孫健萍在中常會後受訪表示，會給黨中央一周的時間來正式回應，如果仍不接受此提案，接下來不排除發動連署，要求召開臨時中央委員全體會議，而依照臨時中全會的連署規定，連署人數必須達到總額（190人）的半數，也就是只要有96人連署，黨中央就必須召開臨時中央委員全體會議。



孫健萍強調，他希望補正程序，並相信有良知、有血性的中央委員還是佔大多數，如果在臨時中全會上大家來議決黃復興黨部的去留，最終決定仍是整併，他可以接受這樣的結果。



朱立倫日前宣布組織改造方案，整併創立於1956年的軍系黃復興黨部，但新任的國民黨中常委孫健萍認為朱此舉違反黨章，今天在中常會上提案，主張6日召開的第21屆第一任最後一次中常會無權審議組織改造案，程序違反黨章無效；各項組織改造、降編、整併措施全數暫緩，所有正當法律程序完成後才能續行。



由於朱立倫在中常會回應孫健萍的提案時，強調6日中常會討論的組改方案已經確認通過，而且這樣的作法並非第一次，黨組織改造4月1日上路勢在必行等語。



孫健萍受訪時強調，國民黨是民主政黨，應依循民主原則，按照黨章規定以及尊重黨的最高權力機關全代會決議，來深化組織改造，2000年6月第15次臨時全代會通過“改造委員會”所提出“黨的改造”案，裁撤知識青年等各專業黨部，僅保留黃復興黨部。



孫健萍說，同時黨章第11條第2項規定“本黨除地區建立各級黨部外，得酌設專業黨部，其組織系統由中央委員會定之”、黨章第20條第6項規定“中央委員會組織規程由中央委員會全體會議定之”，再加上黃復興黨部是經過第15屆臨時全代會會議決議保留，這些法制都不是黨主席朱立倫“乾綱獨斷”就能推翻。



孫健萍說，目前黨中央給的回應就是屬於機關對於黨章的解釋，這些和他對黨章的解釋有所不同，如果要進一步探討，那就要全代會上來做出解釋。他表示，我們都支持深化民主改革，但必須依據政黨法第1條的“民主原則”及黨章規定進行，主席不宜違反黨章侵越中央委員會職權，並尊重第15屆黨代表大會臨時會決議。