民進黨照顧老幹新枝　扶助老黨員每月6千元

張志豪指出，賴清德將2024大選的選舉補助款，部分用於創黨或建黨黨員生活或弱勢照顧。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）民進黨下午召開“創黨黨員照顧暨青年黨工獎學辦法公布”記者會。未來將落民進黨對社會的承諾，照顧老幹新枝，多面向的與社會對話，以厚植黨的基礎。組織部主任張志豪更說，國民黨主席朱立倫檢討老黨員，民進黨主席賴清德則是照顧老黨員。符合生活照顧計劃規定的老黨員每月扶助最高新台幣6000元，最長2年



2024大選選後，賴清德於今年一月下旬中常會上明確提出，將捐出部分選舉補助款，用於照顧創黨前輩的生活、積極培育黨內年輕人才，為落實這項任務。黨發言人吳崢、組織部主任張志豪、青年部主任阮俊達下午召開“創黨黨員照顧暨青年黨工獎學辦法公布”記者會。



吳崢表示，黨主席賴清德為更負責任率領黨的社會基礎，具體將黨的精神承接啟後，關懷、照顧資深黨員，壯大黨的根基，並注入新血，擴大黨的紮根，採取多元與社會溝通，理解社會各層面的需求，爭取更多民眾的信任與支持。因此，透過這場記者會，分別提出“創黨及建黨黨員生活照顧計劃及急難紓困實施方案”及“民主進步黨美德青年育才計劃獎助規定”，明確使用這項經費方式，落實照顧創黨前輩的生活、積極培育黨內年輕人才的目標。



張志豪指出，過去民進黨在風聲鶴唳的年代，有一群為民主奉獻、勇敢突破黨禁，置生死於度外投入初期創黨及建黨的黨員們。至今陪著民主進步黨及台灣民主發展37年，為了感念先進們對台灣民主的奉獻，賴清德將2024大選的選舉補助款，部分用於創黨或建黨黨員生活或弱勢照顧。



張志豪說，組織部所研擬“創黨及建黨黨員生活照顧計劃及急難紓困實施方案”的照顧對象，主要是針對1986年創黨及創黨5年內（即1986年至1990年）入黨且現在具黨員身分的黨員為對象。申請的方式可由創黨及建黨黨員個案申請，也可由黨員、縣市黨部、黨公職做個案的通報。通報後即刻組成訪視小組進行訪視，經審核後給予扶助，也將責成地方黨部定期進行訪視並持續關懷。此次扶助將包括生活照顧計劃，經審核通過後每月扶助最高新台幣6000元，最長2年。每年度需重新審核及急難紓困救助，經審核通過後，每案最高扶助5萬元。

