趙春山：李大維談兩區為賴就職演說釋風向？

趙春山。（中評社 資料照） 中評社台北3月21日電（記者 楊騰凱）針對海基會董事長李大維以“台灣地區”與“大陸地區”稱呼兩岸，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山向中評社表示，李大維與蔡英文關係密切，這回到蔡英文2016年就職演說的說法，就是“一國兩區”的概念，也或許是在為民進黨賴清德520就職演說釋出訊息，不過終究要看蔡賴本人的說法。



趙春山指出，蔡英文2016年透過“憲法”與“兩岸人民關係條例”提出“一國兩區”的概念後，中共認為是“未完成的答卷”，儘管“未完成的答卷”終究好過“兵凶戰危”，但現在情況與2016年已經不同，民進黨方面可能需要比蔡英文2016就職演說更往前一步，要對“九二共識”、“一中”表態。



趙春山為政治大學政治研究所博士，專長為中共研究、國際關係與兩岸關係研究，曾是李登輝、馬英九兩岸政策的重要智囊，也是2015年兩岸領導人會面時，馬英九的隨行核心幕僚。



海基會董事長李大維在20日播出的媒體專訪中說，兩岸關係“事實上已經超過所謂台灣地區跟大陸地區的雙邊的關係。”以地區稱呼兩岸。不過李大維也提到，台海的問題，已經不是只有台灣跟大陸之間的問題，“而是一個國際間，尤其是主要的民主國家”。



李大維與蔡英文關係密切，此時這樣的發言，是否顯示蔡英文試圖修正對兩岸關係的定位，從所謂的“互不隸屬”修正回來？

