鄭文燦選新北市長？英系綠委蔡易餘：很難講

綠委蔡易餘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 綠委黃捷。（中評社 資料照) 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）2024大選敗選後，中國國民黨主席朱立倫從3月展開4波黨務改革，為黨的再起打底，不分區“立委”兼任南部艱困選區縣市黨部主委，被視為提前佈局2026年縣市長大選的起手式，其中新北市長更是重中之重，國民黨並將“行政院副院長”鄭文燦視為頭號假想敵，將推出強棒應戰，守住新北市。民進黨英系“立委”蔡易餘今天在中常會後受訪說，現階段對民進黨來說，每個地方都是目標，現階段要守下來，沒有執政的地方要努力爭取機會。



2024大選才剛落幕，但國民黨已經開始佈局2026，民進黨方面，陳水扁今天發文力挺剛當選的“立委”黃捷是未來高雄市長。



陳水扁發文說，全高雄市最高票當選的議員，本屆最年輕的“立委”，也是未來高雄市長熱門人選黃捷，應邀上《有夢上水》節目，分享她的成功不是偶然的勵志故事，從家庭教育自由的台大公衛、社會學雙主修的高材生；對韓國瑜市長答覆不滿意翻白眼以表不滿的“翻白眼女神”；韓粉罷捷未過反讓黃捷以高雄市第一高票連任成功；選前70天臨危授命代表民進黨參選“立委”三腳督得票率51%當選。



陳水扁也說，一般看好黃捷委員的從政之路，快則2026，最慢2034，將是未來高雄市長熱門人選，而且會比陳水扁當選台北市長時年輕。



對於黃捷被點名，蔡易餘說，黃捷在整個年輕社群，網路聲量是我們都跟不上，站在選舉考量有這麼大人氣都有優勢，但是民進黨有志更上一層樓的人，都在努力中，現在講都太早。



至於鄭文燦是否有意爭取新北市長選舉？他也說，現在距離下次選舉時間還很久，未來還有賴清德組閣問題，現在要說誰是新北市長候選人還太早，加上很多人努力要壯大自己爭取提名，現在很難講是誰要選。