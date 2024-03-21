移管局：多方面積極提供高效便捷移管服務

國家移民局外國人管理司負責人賈同斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月21日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月20日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委秘書長伍浩和商務部、中國人民銀行、國家移民局有關負責人介紹推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資有關情況，並答記者問。國家移民局外國人管理司負責人賈同斌在回答記者提問時表示，我們歡迎更多的外國朋友來華旅遊工作、學習、投資創業，國家移民管理局從政策、機制、手續等多方面積極提供高效便捷的移民管理服務。下一步，國家移民管理局將與有關部門密切協作，聚焦引才引智引資工作，聚焦營造一流營商環境，研究出台更加積極、更加開放、更加有效的移民出入境政策措施，為國家高水平開放、更大力度吸引和利用外資作出移民管理新貢獻。



有記者提問，我們注意到，近期的國常會指出，要在暢通創新要素流動等方面加強服務保障，鞏固外資在華的發展信心。所以想請問一下國家移民管理局，在圍繞便利外籍人員來華工作、學習投資創業等方面還有哪些舉措？



賈同斌表示，我們歡迎更多的外國朋友來華旅遊工作、學習、投資創業，國家移民管理局從政策、機制、手續等多方面積極提供高效便捷的移民管理服務，密切協同人力資源和社會保障部門，在依法規範管理的基礎上，加強信息共享、優化辦理流程、整合申請材料，全面推進實施外籍人員工作許可證和工作類居留許可“一口受理、並聯審批、同時發證”，形成“一站式”審批機制，推動高效辦成一件事，為在華任職已連續兩次辦理一年以上工作類居留許可的外籍人員，以及在知名企業、科研機構任職工作的外籍管理和專業技術人員、科研創新團隊成員，公安機關出入境管理部門可為其辦理5年以內的居留許可，符合相關條件的可批准在華永久居留。同時，准許在華任職工作的外籍經營管理和專業技術人員在所屬的企事業單位跨區域調整工作崗位，或者在國內高校攻讀學位、接受繼續教育，免予重新辦理居留許可手續。