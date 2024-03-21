朱冰：“外資24條”獲廣泛關注和高度評價

商務部外國投資管理司司長朱冰（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月21日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月20日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委秘書長伍浩和商務部、中國人民銀行、國家移民局有關負責人介紹推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資有關情況，並答記者問。商務部外國投資管理司司長朱冰在回答記者提問時表示，“外資24條”出台以來，獲得了業界的廣泛關注和高度評價，商務部會同各部門、各地方按照職責分工抓緊推動各項政策舉措的落實。下一步，商務部將會同有關部門繼續推動各項舉措加快落地見效，繼續開展外資政策的落實情況評估，及時向外資企業通報進展情況。



有記者提問，去年的措施，歐盟商會、日本商會等多個商會都提出是非常好的措施，目前我們注意到，在稅收方面與新的措施有一些不同。我想請問的是，24條政策措施中有多少已經開始實施了？我們新政策是否會取代先前的24條，還是說新政策意在保障先前24條的實施？



朱冰表示，國務院去年出台了《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》，也就是剛才您提到的“外資24條”。“外資24條”出台以來，獲得了業界的廣泛關注和高度評價，商務部會同各部門、各地方按照職責分工抓緊推動各項政策舉措的落實。前不久，商務部會同有關部門對“外資24條”落實情況進行了階段性梳理評估，並且採用了問卷調查和座談會等形式，聽取外資企業的評價。總體看，超過六成的政策舉措已經落實或者已經取得了積極進展，超過九成的受訪外資企業對我們的評價還是比較好的。