央行：加強對外交流增強中國金融市場吸引力

中國人民銀行國際司負責人周宇（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月21日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月20日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委秘書長伍浩和商務部、中國人民銀行、國家移民局有關負責人介紹推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資有關情況，並答記者問。中國人民銀行國際司負責人周宇在回答記者提問時表示，在金融對外溝通和交往方面，人民銀行去年以來做了很多工作，主動加強和國際上的同行也就是其他國家的金融管理部門之間交往，同時也加強和一些國際金融組織、外資金融機構特別是很多跨國大型銀行的溝通和交流，這些工作在穩外資方面起到了非常積極的作用。



有記者提問，我們注意到，人民銀行多次舉行外資座談會，加強與外資機構的溝通。去年中美和中歐都成立了金融工作組，請問金融外交在穩外資方面發揮了哪些重要作用？



周宇表示，在金融對外溝通和交往方面，人民銀行去年以來做了很多工作，主動加強和國際上的同行也就是其他國家的金融管理部門之間交往，同時也加強和一些國際金融組織、外資金融機構特別是很多跨國大型銀行的溝通和交流，這些工作在穩外資方面起到了非常積極的作用。



首先從和國際同行的交流來看，您也注意到，從去年開始，人民銀行和美國財政部，歐盟委員會金融穩定、金融服務和資本市場聯盟總司，人民銀行作為中方的牽頭部門，美國財政部和歐盟委員會金融穩定、金融服務和資本市場聯盟總司作為美方和歐方的牽頭部門，成立了兩個工作組，一個是中美金融工作組，一個是中歐金融工作組，這也是人民銀行第一次和美歐這兩個全球最主要的經濟體成立在金融領域專門的溝通和協調機制。目前來看，中美金融工作組已經開過三次會了，昨天我們剛剛召開了中歐金融工作組成立以來的第一次機制性會議。同時，我們和金磚國家、周邊一些亞洲國家都有類似的合作和交流機制。這些機制從這樣幾個層面起到了作用，一是加強我們金融管理部門之間在宏觀經濟、貨幣政策、金融穩定等方面的政策溝通，使我們對彼此的政策有更好地瞭解，對我們在宏觀經濟政策制定方面起到一些幫助的作用。



昨天歐盟一個同事做了一個很好的比喻，他說原來我看見你們，都是幹巴巴的名字，但是今天通過我們的對話和交流，我把你們的名字和一張張鮮活的面孔結合起來，這樣以後雙方碰到什麼問題，就知道拿起電話應該找哪位同事，通過這種溝通交流的方式予以解決。