高雄市藝文團體理事長協會舉辦會員藝術聯展

李春成_港都思慕 中評社高雄3月20日電/高雄市藝文團體理事長協會即日起至4月2日，於高雄市文化中心至真二館舉辦《無限風華在港都》會員聯展，作品展現濃烈的南方風情，媒材豐富多元各展其趣。該協會創會於1998年，成員由現任與曾任高雄市立案藝文社團之理事長組成，以推廣全民美學、學術研討、美術教育及文化交流與傳承為主要宗旨。



此次聯展的主題是以藝術家常年深厚的情感對港都城市耕耘的視角，台灣工業重鎮的高雄幾經迭變翻轉，近年高科技的進駐與亞洲新灣區的逐步串聯下，高雄已重新定位城市核心價值。而藝術家是敏銳的，港都高雄的元素不外乎陽光、大海與工業，通過藝術創作，不難看出港都人特有的奔放熱情。



展出的作品，包含協會五大類別：攝影、水墨、立體、西畫與書法，風格各有獨特，有具象、抽象、寫意等。攝影作品，以環境與光線、時空與氛圍、建築與人物，還有影調、色調、質感、情境等攝影的圖像符號及其畫面的信息所構成的影像建構。水墨作品以寫生、自我意象為主，以潑墨染及工筆繪技表現。立體作品有鐵雕、紙雕、插花及塑鋼，創作營造整體的美感與精神。西畫作品透過作品形象、色彩、線條及結構，於現實生活或內心深處發想後，轉譯為圖象。書法作品以行草、楷書、隸篆為主，因個人歷練而各異其趣精品創作當下，有溫暖與純淨，豪放與熱情，也有抒發浪漫情懷，以及修為心象，隨心所欲，自在快樂，傳播幸福。



本次聯展期間特別安排4場講座與攝影比賽：



展覽日期：2024年3月21日~4月2日

開幕式︰2024年3月24日（日）14︰30

3月23日（六）14︰00～15︰30元宇宙的藝術講座（王以亮）

3月30日（六）10︰30～11︰30水墨畫創作與技巧漫談（劉志祥）

3月31日（日）10︰30～11︰30人物速寫（曾期正）

3月31日（日）15︰00～16︰30傳統詩吟唱、揮毫（洪塔美）

