發改委：鼓勵支持外企投資中國綠色經濟產業

國家發展改革委利用外資和境外投資司負責人華中（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月21日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月20日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委秘書長伍浩和商務部、中國人民銀行、國家移民局有關負責人介紹推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資有關情況，並答記者問。國家發展改革委利用外資和境外投資司負責人華中在回答記者提問時表示，國家發展改革委正在會同有關部門積極採取有效措施，鼓勵和支持外資企業投資中國綠色經濟、數字經濟和健康產業，與中國市場同行，分享中國超大規模的市場機遇。



有記者提問，中國在推進高質量發展戰略中特別是在綠色經濟、數字經濟和健康產業發展等領域，是如何鼓勵外資參與和合作的？有哪些具體的措施和政策支持外資企業在這些領域的發展？



華中表示，國家發展改革委正在會同有關部門積極採取有效措施，鼓勵和支持外資企業投資中國綠色經濟、數字經濟和健康產業，與中國市場同行，分享中國超大規模的市場機遇。



首先，開展相關領域准入試點。《行動方案》指出，允許北京、上海、廣東等自由貿易試驗區選擇若干符合條件的外商投資企業在基因診斷與治療技術開發和應用等領域進行擴大開放試點；支持信息服務（限於應用商店）等領域開放舉措在自由貿易試驗區更好落地見效。國家發展改革委將會同有關部門抓好政策落實。



其次，加強重大外資項目服務。為了加強重大外資項目落地，國家發展改革委會同有關部門及項目所在省份成立了重大外資項目工作專班機制，協調解決項目需要有關部門支持的規劃、審批、用地、用海、環評、能耗等問題，對於外資企業投資的綠色經濟、數字經濟和健康產業項目，只要符合重大外資項目的條件，我們將及時啟動專班工作機制，通過全生命周期服務，開辟綠色通道，推動項目加快落地。截至今年2月底，前七批51個重大外資項目中，有多個上述領域的項目已經在華開工建設和投入運營。



最後，加大相關政策支持力度。近年來，國家有關部門陸續出台了《綠色低碳轉型產業指導目錄（2024年版）》《“數據要素×”三年行動計劃（2024－2026年）》《關於發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》等一系列政策文件，對於包括外資企業在內的各類企業投資綠色經濟、數字經濟、健康產業，提出了相應的金融等支持政策。另外，我們在修訂《鼓勵外商投資產業目錄》時，也充分考慮了數字物流、智能製造、生物醫藥、節能環保等領域的需求。

