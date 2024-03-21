伍浩：《行動方案》表明對吸引外資高度重視

國家發展改革委秘書長伍浩（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月21日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室3月20日下午舉行國務院政策例行吹風會，國家發展改革委秘書長伍浩和商務部、中國人民銀行、國家移民局有關負責人介紹推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資有關情況，並答記者問。



國家發展改革委秘書長伍浩表示，習近平總書記強調，中國將繼續提高對外開放水平，建設更高水平開放型經濟新體制，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。今年政府工作報告指出，要主動對接高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，鞏固外貿外資基本盤，培育國際經濟合作和競爭新優勢。



為深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神和黨中央、國務院決策部署，國家發展改革委、商務部會同相關部門，堅持問題導向，廣泛聽取外資企業意見和建議，深入分析各方面反映的難點和堵點、訴求和希望，結合新的形勢和要求，積極謀劃新一輪更大力度吸引外資政策舉措，形成了《行動方案》。



近年來，中國政府持續加大對外開放力度，推出了一系列穩外資政策舉措，優化外商投資環境。《行動方案》的出台，再次表明了我們對吸引外資工作的高度重視，以高水平對外開放加強與世界經濟的良性互動，以實際行動增強境外投資者投資中國的信心。《行動方案》從擴大市場准入、暢通創新要素流動、對接國際高標準經貿規則等方面，採取務實措施，更大力度吸引外資。



第一，進一步拓寬外商投資空間。《行動方案》提出，要擴大市場准入，提高外商投資自由化水平。出台新版外資准入負面清單，繼續減少外資准入限制，並在外資企業非常關心的醫療、增值電信等領域開展准入試點。同時，將支持更多符合條件的外資機構開展銀行保險、債券基金等領域業務。



第二，進一步優化營商環境。《行動方案》提出，要優化公平競爭環境，做好外商投資企業服務。推動相關政策落實落地生效，印發招標投標領域公平競爭審查規則，著力破除地方保護、所有制歧視等問題；出台政府採購本國產品標準，要求在政府採購活動中對內外資企業生產的符合標準的產品一視同仁、平等對待。同時，《行動方案》還提出，要提高行政執法科學化水平，及時糾正不規範的行政執法行為。