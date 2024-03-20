台灣2月外銷訂單年減10.4%

各月外銷訂單金額與年增率。(照片:台“經濟部”) 中評社台北3月20日電／台“經濟部”今天公布2月外銷訂單金額為377.3 億美元，月減22.1%、年減10.4%，主因春節落點不同。此外，去年同期中國大陸解封產能恢復、基期高，加上部分終端產品需求未明顯回溫，抵銷新興科技應用需求擴增，累計前2月外銷訂單金額861.5億美元，年減3.9%。



按貨品別觀察，電子產品受惠人工智慧及高效能運算需求擴增，前2月接單年增6.3%。



光學器材因電視面板價格上漲，挹注接單動能，加上背光模組及光學鏡頭訂單增加，前2月接單年增15.2%。



資訊通信產品則受去年同期中國大陸封控解除，比較基期較高，加上部分終端需求尚未回溫，導致接單年減16%。



另外，傳統貨品因國際鋼價上漲，以及下遊客戶回補庫存，部分產品訂單略有回升，基本金屬、塑橡膠製品及化學品累計前2月訂單分別年增 3.2%、2.9%、1.2%；機械則因全球經濟復甦緩慢，業者對設備投資保守觀望，前2月接單年減 3.3%。



“經濟部”表示，累計1-2月外銷訂單海外生產比48%，年減5個百分點，主因海外生產比較高之資訊通信產品提升國內生產比重，且接單減少所致。



“經濟部”指出，歐美升息遞延效應持續影響終端需求，加上美中科技戰、地緣政治風險等不確定因素仍存，恐干擾全球景氣及貿易擴張力道，惟高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速擴展，對台灣伺服器、半導體等供應鏈需求熱絡，有助於維繫外銷接單動能。



此外，據外銷訂單受查廠商對3月份接單看法，預期接單將較2月份增加廠商家數占37.7%，持平者占48.1%，而減少者占 14.2%，按家數計算之動向指數為61.8。



按接單金額計算之動向指數則為59.1，預期3月整體外銷訂單金額將較2月份增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為 58.8、57.0 及 60.4。