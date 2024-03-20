高雄師範大學策辦“世界閱讀日”活動

2024大英劇公演即將登場 特別受邀為本活動暖場 中評社高雄3月20日電/高雄師範大學為響應世界閱讀日，暨提前為70周年校慶暖身，於3月19日晚間，舉辦“2024世界閱讀日音樂市集－閱讀無處不在”活動，除發表圖資處創新閱讀服務外，亦結合精彩的音樂與戲劇表演、美食及多元書展市集攤位，實踐USR精神，分享好書閱讀，邀請社福團體與師生共享一場饒具視覺、聽覺、味覺的閱讀饗宴。



主辦單位圖資處表示，本活動非常榮幸邀請到國際專業樂團Pleasure Island喜悅島樂團，暖場獻唱演出外，同時邀請到即將於周五、周六演出的大英劇表演團隊與熱情的學生社團表演，以及多元市集美食攤車及書香攤位進駐。藉此特別感謝新思維國際資訊顧問、喜悅島樂團、推子音響公司、城市傳媒整合行銷有限公司及本校全英語雙語教學中心等多個單位的贊助與支持，才能呈現精彩多元化的世界閱讀日活動，高師大未來將持續整合多方資源，打造多元友善且充滿知識樂趣的閱讀環境。



高師大校長王政彥指出，世界在閱讀中展開，就任以來即致力於提倡學生閱讀力培養。藉由響應世界閱讀日，推動在地連結，特規劃辦理這場發掘閱讀之樂，結合閱讀、音樂及好書分享的活動，更將“顧客導向的服務領導”治校理念具體落實實踐。本校自本學期起推動24小時閱讀空間，推動校園Uberbook閱讀服務，期能讓閱讀推廣融入於校園的各個角落。



圖資處處長余遠澤強調，學校樂於傾聽並積極回應學生學習上的相關需求，故推行兩校區愛閱館於期中、期末考期間試行開放24小時閱讀，讓學習不受限；另亦提出Uberbook借閱創新服務，將學生“從預約借書到取書閱讀”之時空間距離縮減，讓校園內借書這項服務能更添便利性，是高師大首創的借閱服務。

